Ö1 Morgenjournal vom 7.7.2023: Interview mit Dr. Pichlbauer zum Medizinertest 2023

Wien (OTS) - Die Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) reagiert auf das am 7.7.2023 geführte Interview mit Dr. Pichlbauer und möchte klarstellen, dass seine Äußerungen zur Medizinerausbildung und Ärztemangel in Österreich ausschließlich seine persönliche Meinung widerspiegeln. Diese Meinung wurde nicht mit der Universitätsleitung abgestimmt.

Die SFU distanziert sich klar von Dr. Pichlbauers Standpunkt und betont stattdessen ihre engagierte und enge Zusammenarbeit mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. In Kooperation mit dem Wiener Stadtrat, dem Wiener Gesundheitsverbund und anderen Krankenhausträgern plant die Universität, einen bedeutenden Beitrag zur Überwindung des Ärztemangels in Österreich zu leisten.Das Ziel der Universität besteht darin, talentierte Medizinstudierende zu gewinnen und sie während ihres Studiums sowie in ihrer beruflichen Entwicklung bestmöglich zu unterstützen. Durch eine umfassend hochqualitative Ausbildung und attraktive Anreize möchte die Universität sicherstellen, dass hochqualifizierte Ärzte ausgebildet werden, um den Bedarf an Ärzten in Wien und Österreich zu decken.Die Universität steht fest hinter der Initiative zur Beseitigung des offensichtlichen Ärztemangels in Österreich. Sie wird auch weiterhin in enger Zusammenarbeit mit den relevanten Behörden und Partnern arbeiten, um langfristige Lösungen zu entwickeln und eine nachhaltige Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsvorsorge zu erreichen.



Univ.-Prof.Dr.Alfred Pritz

Rektor der SFU



Univ.-Doz.Dr.Christian Joukhadar

Dekan der medizinischen Fakultät der SFU

