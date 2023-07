Stadt Wien weitet Beratungs- und Informationsangebot zum Thema Hitze stark aus

WienerInnen erhalten rasch und unbürokratisch Tipps, wie sie mit der Hitzewelle umgehen können

Wien (OTS) - Nach einer zweiwöchigen Verschnaufpause steht Wien am Anfang einer Hitzewelle, die am Sonntag begonnen hat. Von Südwesten her gelangten subtropische Luftmassen nach Mitteleuropa und somit auch nach Wien. Allgemein wird von einer Hitzewelle gesprochen, wenn die mittlere gefühlte Tageshöchsttemperatur an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen über 35 Grad Celsius liegt und während der Nacht nicht weniger als 20 Grad Celsius gemessen werden.

Speziell geschulte MitarbeiterInnen bei der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 geben Hitzetipps

Ein heißer Sommertag, viel Sonne, am Abend brummt der Kopf und die Haut ist rot. Handelt es sich um eine Dehydrierung oder sind es erste Symptome für einen Hitzschlag? Dieser kann gerade für vulnerable Gruppen, Menschen mit Vorerkrankungen, Säuglinge oder SeniorInnen, lebensbedrohlich sein. Diplomierte Gesundheits- und KrankenpflegerInnen helfen rasch und kompetent bei Gesundheitsfragen aller Art. Sie klären mit den AnruferInnen direkt am Telefon, ob etwa Selbsthilfetipps ausreichen oder ein Arztbesuch notwendig ist. Neben Handlungsempfehlungen und Hitze-Tipps beauskunften die Mitarbeiter:innen etwa auch die nächstgelegenen kühlen Orte.

Die speziell geschulten MitarbeiterInnen sind täglich und rund um die Uhr für die Menschen in Wien im Einsatz. Während Hitzetagen steigen bei der Gesundheitsberatung die Anrufe zu hitzebezogenen Gesundheitsfragen.

Neues SMS-Service bei der telefonischen Gesundheitsberatung 1450

Ab sofort steht den AnruferInnen das neue SMS-Service der Gesundheitsberatung 1450 Wien zur Verfügung. Im Anschluss an die telefonische Beratung können AnruferInnen – wenn etwa der Besuch einer Apotheke oder bei ÄrztInnen angeraten wird – entsprechende Kontaktdaten direkt auf das eigene Mobiltelefon bekommen. Außerdem können, wenn es in der telefonischen Gesundheitsberatung etwa um gesundheitliche Probleme an Hitzetagen geht, wertvolle Hitze-Tipps direkt versendet werden. Die eigene Gesundheit hält sich nicht an Öffnungszeiten. Die MitarbeiterInnen der Gesundheitsberatung 1450 sind daher rund um die Uhr für die WienerInnen erreichbar.

Stadt-Wien-App informiert mittels Push-Benachrichtigungen über Hitzewellen

Zusätzlich stellt der Gesundheitsdienst der Wiener Bevölkerung über digitale Applikationen Gesundheitsratschläge (über die Stadt-Wien-App) zum Umgang mit Hitzewellen zur Verfügung, um Awareness zu schaffen und einen Lenkungseffekt im Umgang mit Extremwetterereignissen zu erzielen. Mittels Push-Notifications über die Stadt-Wien-App des Presseinformationsdienstes werden Wiener*innen über eine kommende Hitzewelle informiert und mit Ratschlägen versorgt.

Stadt-Wien-Chatbot wird mittels KI auf zielgerichtete Hitzetipps trainiert

Der KI-gestützte Stadt-Wien-Chatbot wird auf Hitzeprophylaxe-assoziierte User-Interaktionen trainiert, deren Inhalte hauptsächlich dem Gesundheitsdienst-Hitzeratgeber entstammen. Während Wiener*innen bei der Gesundheitsberatung Wien 1450 telefonisch zum Thema Hitze beraten werden und Hitzebeschwerden einmelden können, soll perspektivisch auf der Gesundheitsdienst- & 1450.wien-Website die anonymisierte Datenübertragung durch Klick auf einen „Hitzebutton“ erfolgen können.

Die durch die telefonischen Beratungsleistungen und die im Rahmen der Interaktionen und Transaktionen gewonnenen Daten zu hitzeinduzierten Vorfällen werden auf digitalen Dashboards visualisiert und mit sozioökonomischen, medizinischen und ökologischen Daten im Rahmen der Wiener Gesundheitsstadtkarte durch Wien Digital verschnitten, um die Ergebnisse kontextualisieren zu können. Selbstverständlich wird auf datenschutzkonformes Arbeiten geachtet.

Hitzeratgeber der Stadt Wien vollständig digitalisiert mit besserer Usability

Der Hitzeratgeber liefert praktische Tipps zu Vorsorge und Verhalten bei Hitze und informiert über Anlaufstellen und Links der Stadt Wien. Ein wesentlicher Schwerpunkt des Hitzeratgebers liegt auch in der Prävention, d.h. welche Maßnahmen müssen bereits frühzeitig getroffen wer- den, um der Hitze erfolgreich zu begegnen, wie z.B. die Umrüstung der Wohnung.



Der Hitzeratgeber ist hier online verfügbar: wien.gv.at/spezial/hitzeratgeber



Rückfragen & Kontakt:

Jakob Reisinger

Pressesprecher

Fonds Soziales Wien

Tel.: +43 5 05 379-20513

E-Mail: jakob.reisinger @ fsw.at



Stadt Wien

MA 15 Gesundheitsdienst

Sonja Vicht

Tel.: +43 1 4000 87567

E-Mail: sonja.vicht @ wien.gv.at