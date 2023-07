G steht für Gönnen! Deutschlands größter Streamer MontanaBlack bringt eigenen Energydrink: GÖNRGY (FOTO)

Hamburg (ots) - MontanaBlack, der wohl bekannteste Social-Media-Star im deutschsprachigen Raum, bringt in Kooperation mit REWE und Kaufland sein erstes FMCG-Produkt, den kalorienfreien Energy-Drink GÖNRGY auf den Markt. GÖNRGY ist der erste Energy-Drink, der auf das Lebensgefühl der Social-Media-Generation einzahlt. Ziel von GÖNRGY ist es, zu den Top 5 Energy-Drink-Marken in der Region DACH zu avancieren. Hierbei fungiert MontanaBlack nur eingangs als Markenbotschafter und wird langfristig verstärkt in seiner Rolle als Gesellschafter, Ideengeber und Netzwerker agieren, um die Social-Media-Community hinter einer Marke zu vereinen.

Der Launch von GÖNRGY läutet eine neue Ära in MontanaBlacks beeindruckender Karriere als Influencer und Unternehmer ein. Mit einer Gesamtzahl von aktuell über 20 Mio. Followern, verteilt auf alle relevanten Social-Media-Kanäle, hat er sich eine riesige und diverse Fangemeinde aufgebaut. GÖNRGY wird in 3 Sorten ab KW 29/30 bei Kaufland und REWE erhältlich sein. Kurz darauf folgt die Listung bei Edeka, Aral, Shell, Tegut, Globus, Famila, Lekkerland und weiteren Partnern.

GÖNRGY: Der Energy-Drink für die Social-Media-Lifestyle- und Gaming-affine Community

GÖNRGY steht für das positive Lebensgefühl, das MontanaBlack in seinen Stories und im persönlichen Alltag verkörpert und vermittelt: Er nimmt sich seine Feelgood-Momente, begegnet seinem Gegenüber mit Neidfreiheit, Großzügigkeit und ehrlicher Emotionalität, gönnt sich und vor allem auch anderen die materiellen und sinnlichen Freuden des Lebens.

Sein Lebensmotto "G steht für Gönnen" hat das Lebensgefühl und die Alltagssprache einer ganzen Generation nachhaltig geprägt. Was wäre also konsequenter, als diese Botschaft zum Markenkern von GÖNRGY zu machen und das "Es sich gutgehen lassen" zur Tugend zu erheben?

"Ich möchte alle Menschen mit dem Gedanken "G steht für Gönnen" inspirieren, sich selbst und anderen regelmäßig etwas Gutes zu tun." - MontanaBlack

Aber nicht nur diese positive und inklusive Grundeinstellung unterscheidet GÖNRGY von anderen Energy-Drinks und insbesondere anderen "Influencer Produkten":

"MontanaBlack spielt als Mitgründer und Initiator der komplett eigenfinanzierten Marke eine große Rolle, insbesondere in der Anfangsphase. Es ist jedoch integraler Bestandteil des Markenkonzepts, GÖNRGY zu einer eigenständigen Marke aufzubauen, die unabhängig von einzelnen Influencern funktioniert."

- Dennis Ben Brahim, Geschäftsführer GÖNRGY GmbH

Zu diesem Zweck wurde die Community- und Aktionsplattform "Gönnerstag" kreiert. Diese soll über konventionelle Kampagnen, Social Media, Markenbotschafter und Events - aber eben auch bewusst über den Einzelhandel - die positive Energie und "Gönn Dir"-Haltung der Marke für alle langfristig erlebbar machen. Beispiele sind hier "Money-can't-buy"-Erlebnisse für unsere Kunden, die Unterstützung von Aktionen sowie Projekten und/oder Botschaftern, die einen positiven Impact auf die Gesellschaft oder das Leben Einzelner haben.

Dank Pre-Launch-Kampagne starkes Interesse des LEH

Das starke Interesse des LEH ist nicht zuletzt auf die geplante Pre-Launch-Kampagne zurückzuführen: Der Verkaufsstart wird bereits im Vorfeld reichweitenstark von MontanaBlack mit exklusiven Videos und Live-Events inszeniert. Darüber hinaus sind mit REWE und Kaufland Launch-Aktionen in Planung; unter anderem wird mit Kaufland ein Werbespot produziert, der GÖNRGY spektakulär in Szene setzt.

Der Launch des GÖNRGY Instagram-Kanals am 02.07. verlief bereits außerordentlich erfolgreich:

in 24 Stunden konnten rund 180.000 organische Follower generiert werden. Damit zählt GÖNRGY bereits jetzt zu einem der größten deutschsprachigen Instagram-Kanäle im Bereich Energy-Drinks. Das erste Teaser-Video zu GÖNRGY erreichte in 24h fast 1 Mio. Aufrufe und war damit auf Platz 1 in den deutschen YouTube-Trends.

MontanaBlack ist aber nicht der Einzige, der Aufmerksamkeit für die Marke schaffen wird: Zum Launch erhalten mehr als 15 Premium-Influencer mit einem Gesamtpublikum von über 50 Mio. Followern ein exklusives GÖNRGY-Launch-Paket, das die "Gönn Dir"-Botschaft der Marke und damit den Impact der Launch-Kampagne weit über MontanaBlack's Stammpublikum hinaustragen wird. Dieser Ansatz der Diversifikation und Entkopplung von MontanaBlack wird im Anschluss mit weiteren Talents auf allen Kanälen, insb. Tiktok, fortgesetzt und ausgebaut. Insbesondere die Community- und Aktionsplattform "Gönnerstag" wird neben der Marken- und Produktkommunikation im Zentrum der Werbestrategie von GÖNRGY stehen.

Der Energy-Drink, der nie nach Energy-Drink schmeckt! 3 Geschmacksrichtungen zum Launch:

Raspberry Cheesecake, Blueberry Coconut und Tropical Exotic

Dank der innovativen Mischung aus Pflanzenextrakten, natürlichem Koffein und der von MontanaBlack entwickelten "Geschmacksexplosionsformel" setzt GÖNRGY neue Maßstäbe im Bereich der Energy-Drinks.

Mit der neu kreierten Geschmacksrichtung Raspberry Cheesecake ist GÖNRGY ein First Mover im Getränkemarkt: Hier verschmilzt die fruchtige Süße der Himbeere elegant mit dem verführerisch cremigen Geschmack eines Käsekuchens. Diese einzigartige Kombination verspricht ein Geschmackserlebnis der besonderen Art und lässt die Sinne jubeln.

Blueberry Coconut vereint den süß-saftigen Geschmack reifer Blaubeeren mit der cremigen Note erfrischender Kokosnuss. GÖNRGY ist damit der einzige kalorienfreie Energy-Drink am Markt, der diese extrem populäre Geschmacksrichtung anbietet.

Wer auf der Suche nach einem klassisch-exotischen Geschmackserlebnis ist, wird von der Sorte Tropical Exotic begeistert sein. Mit den köstlichen Aromen von saftiger Mango, exotischer Guave und erfrischender Maracuja entführt GÖNRGY die Geschmacksnerven an ferne, sonnenverwöhnte Orte. Ein erfrischender Genuss, der den Alltag vergessen lässt und einen Hauch von Tropen auf die Zunge zaubert.

GÖNRGY weckt nicht nur die Geschmacksnerven

GÖNRGY hat mit den von MontanaBlack entwickelten Geschmacksrichtungen die perfekte Balance zwischen erfrischendem Genuss und anregender Wirkung geschaffen. Mit 32 mg natürlichem Koffein pro 100 ml liefert GÖNRGY die ideale Energie, um den Tag voller Tatendrang zu meistern. Mit Niacin, Vitamin B6, Vitamin B1, Biotin und Vitamin B12 sowie Extrakten aus Ginseng, Ginkgo und Grüntee hat GÖNRGY eine unvergleichliche Kombination aus hochwertigen Vitaminkomplexen und Pflanzenextrakten, die nicht nur die Geschmacksnerven wecken!

Über MontanaBlack:

MontanaBlack, von seinen Fans auch liebevoll Monte genannt, ist seit beinahe einem Jahrzehnt als YouTuber und Livestreamer aktiv und zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Akteuren auf Twitch.Mit einer Gefolgschaft von insgesamt mehr als 20 Mio. Usern auf Instagram, YouTube und Co. sowieeiner akkumulierten Bruttoreichweite von mehr als 120 Mio. Impressions pro Woche zählt er zu den größten Influencern im deutschsprachigen Raum. Aber auch außerhalb der digitalen Welt findet er Gehör: Neben Auftritten im TV u. a. bei SternTV erschien 2019 seine Biografie "MontanaBlack - vom Junkie zum Youtuber", die sich über 33 Wochen in der SPIEGEL-Bestsellerliste hielt. Das gleichnamige Hörbuch wurde im selben Jahr zum "Meistgehörten Hörbuch des Jahres" gekrönt. Eine Signierstunde seiner Biografie legte kurzfristig die Lübecker Innenstadt lahm und der mittlerweile legändere Live-Stream-Rundgang über die Gamescom im letzten Jahr brachte die größte Gaming-Messe der Welt fast zum Erliegen. Auch Wirtschaftsvertreter vermag der Superstar aus Buxtehude in seinen Bann zu ziehen: Auf der diesjährigen OMR-Konferenz lauschte das zahlreich erschienene Publikum dem Gespräch mit seinem persönlichen Freund Kai Pflaume auf der Hauptbühne.

Das Video dieses Gespräches ist das meistgesehene in der Geschichte der OMR-Konferenz.

Über GÖNRGY:

Die GÖNRGY GmbH wurde im Mai 2023 als Tochtergesellschaft der Bold&Balanced GmbH gemeinsam mit MontanaBlack gegründet. GÖNRGY entwickelt und vermarktet innovative FMCG-Produkte mit Fokus auf den Getränkemarkt. Das Team von GÖNRGY vereint viele Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Markenaufbau und -führung sowie Business-Development-Strategie, Sales und natürlich Expertise in den Bereichen Social Media, Influencer-Marketing und im Getränkemarkt. Vertriebspartner ist die BEVCO GmbH.

