Stocker: „Zeit, ständige Wortgefechte, Übertreibungen und Zuspitzungen zu beenden“

Volkspartei ruft zur Mäßigung auf

Wien (OTS) - „Es ist an der Zeit, die ständigen Wortgefechte, Übertreibungen und die Zuspitzungen für Schlagzeilen zu beenden und zur Vernunft zu kommen. Die Politik sollte keine Wortmeldungen wie ‚präfaschistoid‘ verwenden, nur um aufs Titelblatt zu kommen. Damit führt man das Land nicht in eine erfolgreiche Zukunft. Das Bild, welches in den vergangenen Tagen gezeichnet wurde, lehne ich zutiefst ab. Denn gegenseitiger Respekt ist in einer Demokratie unverzichtbar, man muss respektvoll und auf Augenhöhe miteinander agieren und kommunizieren. Gerade von Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen, wird das erwartet. Kehren wir gemeinsam zur Sachpolitik zurück und lassen diese untergriffigen Zwischenrufe hinter uns“, äußert sich der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.





