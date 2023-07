KO Danninger ad Vizekanzler Kogler: „Präpotenz des moralischen Hochadels“

St. Pölten (OTS) - Zu heutigen Aussagen von Vizekanzler Werner Kogler im Nachrichtenmagazin „Profil“ hält Klubobmann Jochen Danninger fest:

„Für uns sind Normaldenkende die Mitte der Gesellschaft. Die Menschen der Mitte picken sich nicht an die Straßen und blockieren Einsatzfahrzeuge oder Menschen, die in die Arbeit fahren wollen. Sie nehmen Rücksicht aufeinander, wollen sich und ihrer Familie durch Arbeit ein lebenswertes Leben schaffen. Sie haben sich in der Pandemie an Empfehlungen der Wissenschaftler orientiert und nicht an Verschwörungstheorien. Was soll daran bitteschön ‚präfaschistoid‘ sein? Wir lassen uns in Niederösterreich sicher keine Lehrstunde von Herrn Kogler in seiner moralischen Erhabenheit erteilen. Die Grünen baden schon viel zu lange selbstherrlich in ihren realitätsfremden Vorstellungen der politischen Korrektheit, wo man keinen ‚Mohr im Hemd’ essen darf, jeder Satz mit Gender-Sternchen unleserlich gemacht werden muss und Kinder sich nicht mehr als Indianer verkleiden dürfen. Sie diktieren der Mitte der Gesellschaft ihre Erziehungsmaßnahmen. Dieses präpotente Meinungsdiktat der moralisch Erhabenen wird unerträglich. Dabei zeigt der moralische Hochadel der Grünen einmal mehr, dass er von den tatsächlichen Sorgen der schweigenden Mehrheit der Menschen in diesem Land keine Ahnung hat. Aus den Wiener Innenstadt-Kaffeehäusern sieht man die Welt mit ganz anderen Augen als beispielsweise im Marchfeld, wo man nicht mit dem Lastenrad zur Arbeit fahren kann. Die breite Mitte der Gesellschaft bleibt beim lauten Geschrei der politischen Ränder oft ungehört. Ihnen wollen wir eine Stimme geben und beispielsweise klar gegen den einseitigen Baustopp von den Straßenbauprojekten S1, S8 und Lobautunnel auftreten, klar gegen neue Steuern auf Eigentum und klar gegen die Freigabe von Drogen wie Cannabis.“

