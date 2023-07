Summer in the city: BMW Motorrad bringt jugendlichen eParkourer auf den Markt.

Mit dem BMW CE 02 bringt BMW Motorrad vollelektrische Fahrfreude in die Stadt. Mit einer Reichweite von über 90 km ist er geschaffen für die City und das urbane Umfeld.

Salzburg (OTS) - Der neue BMW CE 02 steht für einen neuen Zugang zu BMW Motorrad. Er ist elektrisch, spricht insbesondere auch Jugendliche an und ist weder E-Motorrad noch E-Scooter. Er ist eParkourer. Geschaffen für die City und für das urbane Umfeld. Flink, praktisch, robust und formsprachlich auf das Notwendigste reduziert. Große Räder lösen den Anspruch an Robustheit ein und stehen gleichzeitig für Fahrspaß auf vielen verschiedenen Terrains.

Kraftvoller Antrieb, geringes Gewicht und praxisgerechte Reichweite.

Mit einer Maximalleistung von 11 kW (15 PS) ist der neue CE 02 bereits ab 16 Jahren fahrbar. In einer 4 kW (5 PS) (Nennleistung 3,2 kW (4 PS)) starken und auf 45 km/h begrenzten Version erfüllt der neue CE 02 zudem die Anforderungen der Führerscheinklasse AM. Bereits serienmäßig ab Werk verfügt der neue BMW CE 02 über ein externes Ladegerät mit einer Ladeleistung von 0,9 kW, das Ladevorgänge schnell und bequem an handelsüblichen Haushaltssteckdosen ermöglicht. 95 km/h Höchstgeschwindigkeit sorgen auch auf Schnellstraßen für zügiges Vorankommen und eine Reichweite von über 90 km ermöglicht ausgedehnte urbane Abenteuer.

