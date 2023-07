Stocker ad Kickl: „FPÖ soll ihre Halbwahrheiten zurücknehmen und sich bei den Menschen entschuldigen“

Kickl ängstigt mit Fake News die Bevölkerung

Wien (OTS) - „Herbert Kickl ist ein sicherheitspolitischer Geisterfahrer. Jetzt offenbaren sich alle Fehleinschätzungen, die FPÖ-Chef Kickl zum Projekt ‚Sky Shield‘ verbreitet hat“, so VP-Generalsekretär Christian Stocker. „Es ist unredlich und fahrlässig, bewusst mit den Ängsten von Menschen zu spielen und zu glauben, dass man damit parteipolitisches Kleingeld machen kann.“

„Die gesamte letzte Woche haben Kickl und Konsorten damit verbracht, sich pathetisch um die österreichische Neutralität zu sorgen und haben sich gegen den Schutz des österreichischen Luftraums ausgesprochen. Seit heute steht fest: Auch die ebenfalls neutrale Schweiz beteiligt sich an der Luftraumüberwachung ‚Sky Shield‘.“

„Damit fallen die von Kickl verbreiteten ‚Fake News‘ in sich zusammen“, so Stocker. „Richtig ist: Nur wer die Neutralität schützt, der kann sie auch erhalten. Und genau das tun wir: Wir schützen Österreichs Luftraum vor Bedrohungen durch Drohnen oder ballistische Raketen. Es wäre angebracht, dass Herbert Kickl zur Vernunft kommt, seine Propaganda einstellt und sich bei den Menschen in Österreich entschuldigt.“



