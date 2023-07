HONOR gibt weltweite Markteinführung der HONOR 90-Serie bekannt

Paris, Frankreich (ots/PRNewswire) - Als Copilot für kreative Menschen kombiniert die neue HONOR 90-Serie die beste Kamera ihrer Klasse mit intelligenten Funktionen, um spontane Momente einzufangen und tolle Erlebnisse zu teilen

Die globale Technologiemarke HONOR gab heute die globale Markteinführung der HONOR 90-Serie bekannt. HONOR 90-Geräte verfügen über eine beeindruckende 200-MP-Hauptkamera und ein branchenweit führendes Quad-Curved-Floating-Display mit Augenkomfort-Technologie. Die bahnbrechende Hard- und Software ermöglicht es der „Always-on"-Generation, ihre alltäglichen Abenteuer in überragender Detailtreue festzuhalten und diese großartigen Eindrücke mit ihren Freunden zu teilen.

„HONOR hat es sich zum Ziel gesetzt, Verbrauchern auf der ganzen Welt mit unserer Spitzentechnologie die Möglichkeit zu geben, den Alltag zu meistern und ihre Lebensfreude mit anderen zu teilen," so George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. „Von den herausragenden Kamerainnovationen und den ergonomischen Bildschirm-Lösungen bis zur atemberaubenden Geschwindigkeit, die durch erstklassige Hardware und unser intelligentes MagicOS ermöglicht wird – die HONOR 90-Serie wird Verbraucher auf der ganzen Welt durch ihre überragende Qualität begeistern. Sie richtet sich insbesondere an Content Creators, die nach einem intelligenten und zuverlässigen Partner suchen, mit dem sie ihr aufregendes Leben festhalten können."

HONOR 90: Leistungsstarke und vielseitige Kamera für die Aufnahme einzigartiger Fotos und Videos

Das brandneue Dreifach-Kamerasystem besteht aus einer 200-MP-Hauptkamera mit einem 1/1,4-Zoll-Sensor, einer 12-MP-Ultraweitwinkel- und Makrokamera mit einem Sichtfeld von 112° und einer 2-MP-Tiefenkamera, mit der die Entfernungsmessung der Kamera noch präziser wird. Die 200-MP-Hauptkamera unterstützt Multi-Frame-Fusion, Rauschunterdrückungsalgorithmus und Pixel-Binning, um eine Lichtaufnahmeleistung wie bei großen 2,24-µm-Pixeln (16-in-1) zu erreichen. Sie ermöglicht exzellente HDR-Fotos (High Dynamic Range) und detaillierte, helle Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen.

Darüber hinaus führt das HONOR 90 den neuen Porträtmodus ein, mit dem sich mühelos hochwertige Porträtaufnahmen mit klar definierten Gesichtszügen, originalgetreuen Hauttönen und einem authentischen Bokeh-Effekt erstellen lassen, bei dem der Hintergrund auf natürliche Weise mit dem Motiv verschmilzt. Zusätzliche Flexibilität bietet der Porträtmodus durch die Möglichkeit, Aufnahmen mit 2-fachem Zoom zu machen, die das Motiv im Bild besser hervorheben.

Auf der Vorderseite nimmt die 50-MP-Frontkamera atemberaubende, detailreiche Selfies auf und macht das HONOR 90 zur idealen Wahl für angehende Content Creators.

Das HONOR 90 wurde entwickelt, um Vlogger bei der Optimierung ihrer Arbeitsabläufe zu unterstützen. Dazu nutzt es künstliche Intelligenz (KI) für die Rauschunterdrückung von Videos und Empfehlungen für den Videomodus sowie für den KI-Vlog-Assistenten, mit dem Anwender mit nur wenigen Fingertipps ein 15-Sekunden-Video erstellen können, das für soziale Medien geeignet ist. Das HONOR 90 erreicht eine omnidirektionale Rauschunterdrückung mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von 20 dB, was einem professionellen Aufnahmegerät nahe kommt und es dem Benutzer ermöglicht, klare menschliche Stimmen ohne störende andere Geräusche aufzunehmen.

Immersives Seherlebnis auf dem Display

Das HONOR 90 ist mit einem 6,7-Zoll-Quad-Curved-Floating-Display[1]ausgestattet,daseinehoheAuflösungvon2664x1200,100%DCI-P3-Farbraumundbiszu1,07MilliardenFarbenunterstütztundsovisuelleInhalteinatemberaubendenFarbenundlebendigerKlarheitzumLebenerweckt.DarüberhinausunterstütztdasHONOR90eineHDR-Spitzenhelligkeitvon1600Nits,wasauchbeisehrhellemLichteineverbesserteAblesbarkeitdesDisplaysermöglicht.