Einstieg der Raiffeisen Beteiligungsholding der RLB OÖ bei Energetica Industries abgeschlossen

Schlagkräftige österreichische Partnerschaft eröffnet neue Wachstumschancen für Photovoltaik-Pionier. Zustimmung der Bundeswettbewerbsbehörde erteilt.

Für Energetica Industries ist es ein wichtiger Zukunftsschritt, mit IRMA Investments GmbH und der Raiffeisenlandesbank OÖ eine österreichische Kooperation auf die Beine gestellt zu haben, um am weltweit prosperierenden Photovoltaikmarkt nachhaltig reüssieren zu können. Martin Kurschel, bisheriger Energetica Industries GmbH-CEO und Eigentümer der IRMA Investments GmbH

Liebenfels (OTS) - Der Kärntner Photovoltaik-Modulhersteller Energetica Industries GmbH mit Standort in Liebenfels stellt mit einer neuen Gesellschaftsstruktur die Weichen für zukünftiges Wachstum und holt sich dafür mit der Raiffeisenlandesbank OÖ einen schlagkräftigen Partner und nachhaltig orientierten Investor ins Boot.

Dazu wurde von der Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH gemeinsam mit dem bisherigen Gesellschafter, der IRMA Investments GmbH, zu gleichen Anteilen die Peak Power Holding GmbH gegründet. Sie agiert zukünftig als neue 100-Prozent Gesellschafterin der Energetica Industries.

Für den Einstieg der Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH liegt mittlerweile die Zustimmung der Bundeswettbewerbsbehörde vor. Über Angaben zum Preis wurde Stillschweigen vereinbart.

Investitionen in die weitere Modernisierung der Produktionsanlagen

Die IRMA Investments GmbH hat den Photovoltaik-Modulhersteller Energetica Industries mit der Übernahme Anfang 2022 auf völlig neue Beine gestellt. Mit der neuen Struktur und einer damit verbundenen Kapitalerhöhung werden nun die nächsten Schritte und wesentliche Impulse zum nachhaltigen Erfolg des Unternehmens gesetzt. Ziel ist, sowohl die Produktionskapazitäten als auch die Innovationskraft weiter auszubauen. Unter anderem wird in die Modernisierung der Produktionsanlagen investiert.

Energie und Umwelt als vielversprechende Wachstumsbranche

„Wir wollen aus strategischen Überlegungen unser bestehendes Beteiligungsportfolio weiterentwickeln und in definierten Wachstumsbranchen wesentlich ausbauen, eine dieser Branchen ist Energie und Umwelt. Es ist für uns daher naheliegend, ein heimisches Unternehmen, das mit seinen Produkten die nachhaltige Energiegewinnung ermöglicht, beim Ausbau der Kapazitäten zu unterstützen“, sagt Reinhard Schwendtbauer, Beteiligungsvorstand und CFO der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Die Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH trägt als stabiler und krisenresistenter Eigentümer zur Standortsicherung regionaler Unternehmen in Österreich und Deutschland bei. Durch die langfristige Partnerschaft profitieren Betriebe unter anderem auch strategisch von der Erfahrung, Expertise und einem weitreichenden Netzwerk.

Österreichische Kooperation gibt Rüstzeug für den Weltmarkt

„Durch diese strategische Partnerschaft können wir nicht nur die finanzielle Basis des Unternehmens auf nachhaltig solide Beine stellen, sondern auch Synergien sehr gut gemeinsam ausbauen und nutzen. Für Energetica Industries ist es ein wichtiger Zukunftsschritt, mit IRMA Investments GmbH und der Raiffeisenlandesbank OÖ eine österreichische Kooperation auf die Beine gestellt zu haben, um am weltweit prosperierenden Photovoltaikmarkt nachhaltig reüssieren zu können. In weiterer Folge werden Bernhard Kurschel und Clemens Aigner die Geschäftsführung der Energetica Industries GmbH übernehmen“, so Martin Kurschel, bisheriger Energetica Industries GmbH-CEO und Eigentümer der IRMA Investments GmbH. Bernhard Kurschel hat langjährige technische Erfahrung in der industriellen Produktion und ist seit September 2022 als CTO (Chief Technology Officer) tätig. Er ist federführend an der Entwicklung von Produktneuheiten beteiligt, darüber hinaus konnte unter seiner Leitung auch die Produktionsleistung auf ein Allzeithoch gesteigert werden. Clemens Aigner ist seit Jänner 2023 als CFO (Chief Financial Officer) und COO (Chief Operating Officer) bei Energetica Industries tätig. Er verfügt über mehr als zwanzig Jahre einschlägige Berufserfahrung. Unter seiner Leitung wurde das Rechnungswesen neu organisiert sowie Prozesse und die Supply-Chain optimiert.

Mit PV-Innovationen ein Vorreiter in Europa

Die Fabrik in Liebenfels zählt zu den derzeit leistungsstärksten Fertigungsanlagen für PV-Module in Europa, wobei die nominale Produktionskapazität nach Umsetzung der aktuell laufenden Investitionen bei jährlich 400 Megawatt liegt. Die Fertigung erfolgt ausschließlich in Österreich. Energetica Industries beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeiter. Ein großer Teil der für die Produktion benötigten Energie stammt aus einem 2,6 MW PV-Kraftwerk am Werksgelände, das ausschließlich mit am Standort gefertigten Energetica-PV-Modulen bestückt ist. „Bereits Mitte Juni haben wir auf der Fachmesse Intersolar in München zwei neuartige Produkte vorgestellt: Ein besonders leichtes, leistungsstarkes und hochbelastbares Modul (1,5 t Belastbarkeit bei 22 Kg Eigengewicht) sowie ein gerade erst patentiertes, beliebig skalierbares Solarcarport, das vor allem ohne zusätzliches Fundament auf bestehenden Parkflächen montierbar ist“, ergänzt Martin Kurschel.

Über die Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH

Die Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH ist für das Management der über 350 Beteiligungen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich mit einem Volumen von mehr als vier Milliarden Euro (Assets under Management) verantwortlich. Das Portfolio umfasst strategische Beteiligungen im Bank- und Finanzsektor, bei banknahen Dienstleistern, im Immobilienbereich sowie Beteiligungen an Leitbetrieben in der Industrie und in der Lebensmittelbranche. Die Vision der Raiffeisen Beteiligungsholding ist es, als strategischer Beteiligungspartner die Zukunft etablierter und innovativer Unternehmen zu gestalten. Investiert wird in Unternehmen unterschiedlicher Größe aus den Bereichen Energie & Umwelt, Technologie & Innovation, Gesundheit & Pflege, Lebensmittel & Konsum und Bauen & Wohnen, um nachhaltige Ertragspotenziale und langfristiges Wachstum zu erzielen.

Über IRMA Investments GmbH

Die IRMA Investments GmbH ist ein 2016 von Martin Kurschel in Wien gegründetes, international tätiges und eigentümergeführtes Unternehmensnetzwerk zukunftsorientierter Unternehmen in den Bereichen Immobilien, Finanzen, Technologie und Industrie. Der gelernte Maschinenbauer und Betriebstechniker widmet sich seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich der Immobilienbranche und dem Investment in zukunftsweisende Lösungen. Als finanzierendes Organ bildet IRMA Investments gleichsam Dach und Zentrum aller Geschäftssparten, deren Anspruch es ist, leistbare Lösungen für die großen Herausforderungen Wohnen, Energie, Umwelt, Gesundheit und Ernährung zu entwickeln. Die Tätigkeitsbereiche sind klar darauf ausgerichtet, Potenziale zu erkennen, Chancen zu nutzen und Innovationen zu realisieren.

