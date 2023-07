Neue Leitung für Abteilung „Rechnungs- und Abgabenwesen“ der Stadt Wien

Bisheriger Stellvertreter Erich Schwammenschneider übernimmt MA 6

Wien (OTS/RK) - Mit Freitag, 7. Juli 2023, übernimmt Erich Schwammenschneider die Leitung der MA 6 – Rechnungs- und Abgabenwesen der Stadt. Das entsprechende Dekret übergab Magistratsdirektor Dietmar Griebler in Anwesenheit von Bürgermeister Michael Ludwig, Finanzdirektor Christoph Maschek und dem Vertreter der younion_Die Daseinsgewerkschaft Manfred Obermüller im Rathaus.

Werdegang Erich Schwammenschneider

Der gebürtige Wiener legte 1994 die Matura in der BHAK Korneuburg ab. Nach sechs Jahren beim Österreichischen Bundesheer (Jägerregiment Wien) trat er im Jahr 2000 in den Dienst der Stadt Wien ein, von Beginn an in der MA 6. Nach Beginn in der Stadtkasse 16./17. Bezirk wechselte Erich Schwammenschneider 2002 in die Direktion der Abteilung, wo er in den folgenden Jahren in den Fachbereichen „Einbringung & Kundenservice“, „Qualitätsmanagement“ und „Geschäftspartnerservice & Steuerpflichten“ tätig war. Seit September 2009 leitete er die Stabstelle Strategie und war auch Digital Officer der MA 6. Im Oktober 2022 übernahm er zusätzlich die Funktion des Abteilungsleiterin-Stellvertreters, mit 7. Juli 2023 nunmehr die Abteilungsleitung.

Zuständigkeiten MA 6 – Rechnungs- und Abgabenwesen:

Die Magistratsabteilung 6 in der Geschäftsgruppe „Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke“ ist die Dienstleisterin für das Rechnungs- und Abgabenwesen der Stadt Wien.

Mit etwa 1.000 Mitarbeiter*innen gliedert sich die Abteilung organisatorisch in vier Stabsstellen (Budget, Personal, Qualität, Strategie), zwei Dezernate (Abgaben und Recht, Rechnungswesen), drei Referate (Beratung-Service-Betreuung, Erhebungs- und Vollstreckungsdienst, Scanzentrum) sowie 15 Buchhaltungsabteilungen und 19 Stadtkassen (inkl. Stadthauptkasse).

Die MA 6 betreut neben den 55 Magistratsabteilungen auch die Unternehmungen der Stadt Wien (Wiener Wohnen, Wien Kanal, Wiener Gesundheitsverbund), aber auch Einrichtungen wie z.B. die Wiener Umweltanwaltschaft, die städtischen Museen, die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Somit werden die Einnahmen und Ausgaben der Stadt operativ von der MA 6 auf qualitativ sehr hohem Niveau administriert, wie auch der vor wenigen Tagen im Gemeinderat beschlossene Rechnungsabschluss 2022 mit Ausgaben von 19,9 Milliarden EUR bewiesen hat.

Ebenfalls in die Zuständigkeit fallen die Agenden der Landes- und Gemeindeabgaben, die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren, die Regelung des Postverkehrs (Zentrale Poststelle) sowie die zentrale Eingangserfassung und elektronische Verarbeitung von Eingangsrechnungen und Schriftstücken inkl. spezielle Scandienstleistungen über das Scanzentrum. Eine wesentliche Rolle kommt der Abteilung auch bei der Erstellung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Bezirke und die Mitwirkung bei der Abwicklung von Wahlen zu. (Schluss)

