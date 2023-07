Einladung: Eröffnung des PVZ Tullnerfeld, 15. Juli um 10 Uhr

Tag der offenen Tür mit Gesundheitsminister Johannes Rauch

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) lädt im Rahmen des Tages der offenen Tür zur Präsentation des neuen Primärversorgungszentrums Tullnerfeld ein. Bereits am 3. Juli 2023 hat die Primärversorgungseinrichtung „PVZ Tullnerfeld“ im Gemeindegebiet von Michelhausen in einem Neubau gleich neben dem Bahnhof Tullnerfeld an der Westbahnstrecke ihren Betrieb aufgenommen und steht allen Versicherten der Österreichischen Gesundheitskasse zur Verfügung. Am Samstag, dem 15. Juli 2023, wird sie im Beisein zahlreicher Ehrengäste um 10.00 Uhr feierlich eröffnet.

Entstanden ist diese PVE aus dem Zusammenschluss von drei Vertragsärztinnen und Vertragsärzten aus den Gemeinden Michelhausen, Judenau und Langenrohr, Dr. Georg Dorninger, Dr. Michael Kaiblinger und Dr.in Christa Magerl.

Nun wird hier ein mehrgleisiger, multiprofessioneller hochmoderner Ordinationsbetrieb geführt: Neben drei weiteren Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin stehen auch Fachkräfte aus den Gesundheitsberufen Physiotherapie, Psychotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Klinische Psychologie, Diätologie und eine Hebamme zur Verfügung. Außerdem wird der Bereich Sozialarbeit abgedeckt.

Ehrengäste:

Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Johannes Rauch

Präsident des NÖ Landtages Karl Wilfing in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Landesrat NÖGUS-Vorsitzender Mag. Dr. Christoph Luisser

Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse in Niederösterreich Robert Leitner

Kurienobmann-Stv. der Ärztekammer für Niederösterreich Dr.in Dagmar Fedra-Machacek

Bürgermeister der Marktgemeinde Michelhausen Bernhard Heinl

Dr. Georg Dorninger und Dr. Michael Kaiblinger Gesundheitszentrum Tullnerfeld

Einladung zur Eröffnung des Primärversorgungszentrums Tullnerfeld

10.00 Uhr: Begrüßung der Ehrengäste, Ansprachen und Fototermin



Anschließend: Führung durch die Räumlichkeiten der Primärversorgungseinheit



Wir würden uns freuen, zahlreiche Gäste bei der Eröffnung des PVZ beim Bahnhof Tullnerfeld begrüßen zu dürfen.



Datum: 15.07.2023, 10:00 Uhr

Ort: Gesundheitszentrum Tullnerfeld

Annaweg 1, 3451 Pixendorf, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesundheitskasse

presse @ oegk.at

www.gesundheitskasse.at