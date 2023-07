Medizin-Aufnahmetest sorgt erneut für Diskussionsstoff

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 7. Juli 2023, findet österreichweit wieder der alljährliche Aufnahmetest für medizinische Studien (MedAT) statt. Wie jedes Jahr wurden vor dem MedAT Diskussionen um dessen Kontroversität in den Medien laut. Während manche eine Verdoppelung der Studienplätze fordern, sprechen sich andere sogar für ein komplettes Abschaffen des Aufnahmetests aus.



Nach wie vor ist der MedAT eine größtenteils faire und objektive Möglichkeit, die Studienplätze zu vergeben. Wir sprechen uns klar gegen soziale Selektivität von Aufnahmeverfahren aus, weshalb wir von der ÖH Med Wien versuchen, dieser gezielt entgegenzuwirken. „Ein großes Problem sehen wir in der Überhandnahme der kommerziellen Anbieter, welche Vorbereitungskurse zu immensen Preisen anbieten“ , meint Sophie Weißgärber, 2. stellvertretende Vorsitzende. „In den letzten Jahren hat unser Referat für Studien- und Maturant:innenberatung kostenlose Skripten für alle Untertests zum Download sowie zahlreiche ebenfalls kostenlose Testsimulationen und Drahtbiegekurse für den MedAT-Z etablieren können. An möglichen weiteren Unterstützungen werden wir im kommenden Jahr wieder intensiv arbeiten“ , so Philip Richter, Referent im Referat für Studien- und Maturant:innenberatung.



Kritisch sehen wir den Vorschlag, innerhalb kürzester Zeit die Studienplätze zu verdoppeln. „Neben fehlender Infrastruktur und mangelnden Ausbildungsplätzen nach dem Abschluss wären vor allem die zu erwartenden Qualitätseinbußen des Studiums unzumutbar“ merkt Carolin Vollbrecht, Vorsitzende der ÖH Med Wien, an.

