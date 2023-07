PRAEVENIRE Gesundheitsgespräche 2023 in Alpbach fulminant gestartet

Die Alte Schafalm in Alpbach wird zum 10. Mal „Denkerwerkstatt“ für Lösungswege und Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Gesundheitsversorgung

Alpbach (OTS) - Von heute Freitag bis Montag, 10. Juli veranstaltet der gemeinnützige Verein PRAEVENIRE zum 10. Mal seine Gesundheitsgespräche in Alpbach. Im Jubiläumsjahr 2023 versammeln sich in Alpbach die Leistungsträger und die Entscheidungsträger des österreichischen Gesundheitswesens, um gemeinsam Lösungen zu finden – im Sinn des PRAEVENIRE Mottos: Nachdenken – Umsetzen – Jetzt!

An den Gesprächen und Diskussionsrunden nehmen zahlreiche hochkarätige Persönlichkeiten teil wie Gesundheitslandesrätin MMag. Dr. Cornelia Hagele, Andreas Huss, MBA (Obmann der OGK), der Europaexperte Ing. Dr. Paul Rübig, DI Dr. Günther Waxenecker (Leiter AGES Medizinmarktaufsicht), Dr. Artur Wechselberger (ehem. Ärztekammerchef von Tirol und Österreich), Dr. Arno Melitopulos-Daum von der ÖGK sowie Dr. Alexander Biach (WirtschaftskammerWien).

„Die 10. PRAEVENIRE Gesundheitsgespräche Alpbach 2023 sind für uns ein Jubiläum und zugleich Höhepunkt unserer gemeinnützigen Arbeit für das Gesundheitswesen in Österreich. PRAEVENIRE steht dafür ein, das geballte Expertenwissen im Gesundheitswesen zum Nutzen aller auch umzusetzen. Wir setzen auf Prävention – denn jeder Mensch, der gar nicht erst zur Patientin bzw. zum Patienten wird, ist ein Gewinn für Österreich. Wenn man die aktuelle Debatte zur Reform des Gesundheitssystems verfolgt, zeigt sich, dass – endlich! – etliche unserer Handlungsempfehlungen aus den PRAEVENIRE Jahrbüchern umgesetzt werden. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, erklärt PRAEVENIRE Präsident Dr. Hans Jörg Schelling im Vorfeld der Veranstaltung.

Am Puls der Zeit

Den Auftakt zu den heurigen PRAEVENIRE Gesundheitsgesprächen in Alpbach bildet ein Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Christoph Pieh zu „Präventionskonzepte für mentale Gesundheit“. In den nachfolgenden drei Talks, zu den Themen: „Bewegung & Prävention“, „Arzneimittelversorgung“ und „Digital Austria Act“ werden drei aktuelle Themen genauer unter die Lupe genommen.

Höhepunkt der Veranstaltung ist traditionell die „Open Alm“ am Samstag, eine moderierte Diskussionsrunde auf der Alten Schafalm des Böglerhofes, zum Thema: „Professionelle Pflege an der Grenze des Machbaren“. Wie brisant das Thema ist, zeigt eine aktuelle Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und der Universität Wien – die MISSCARE Austria Studie. Diese zeigt auf, dass Pflegefachkräfte auf Allgemeinstationen im Krankenhaus aufgrund von Ressourcenknappheit und Schwierigkeiten in der Beziehung, Zusammenarbeit und Kommunikation im Team notwendige Pflegetätigkeiten weglassen müssen oder diese nur mit einer für die Patient:innen nachteiligen Verzögerung durchführen können. Expert:innen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich werden im Rahmen dieser Diskussion erörtern, ob die bisher getroffenen Entscheidungen ausreichend sind, um die Rechte der österreichischen Bevölkerung auf Behandlung und Pflege im derzeitigen Gesundheitssystem zu gewährleisten, und welche weiteren Maßnahmen notwendig sind.

Details zu diesen vier Programmpunkten finden Sie unter https://gesundheitsgespraeche.co.at/.

Hochkarätige Gipfelgespräche

Geladene Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich haben von Freitag bis Sonntag im Rahmen von 15 Gipfelgesprächen die Gelegenheit, sich über wichtige Themen der Gesundheitsversorgung auszutauschen, praktische Lösungsansätze zu diskutieren und diese zu griffigen Handlungsempfehlungen und Forderungen an die Gesundheitspolitik und Entscheidungsträger im Gesundheitssystem zu formulieren. Nachberichte und Zusammenfassungen dieser Gipfelgespräche werden auf www.praevenire.at veröffentlicht. Die Themen der Palette reichen heuer dabei von der HPV-Impfung über Diabetes, Kardiomyopathie und Fragen der integrierten Versorgung durch Digitalisierung bis zur Lebergesundheit und Seltenen Erkrankungen. Welchen Einfluss die Energiekrise auf die Gesundheit und vor allem die Gesundheitseinrichtungen hat, wird am Sonntag in einem PRAEVENIRE Talk erörtert.

Den Abschluss am Sonntag bildet ein PRAEVENIRE Networking Walk zum „Zottahof“, bei dem es die Gelegenheit gibt, sich zum Thema „Finanzausgleichverhandlungen – Die Zukunft der Finanzierung des österreichischen Gesundheitswesens“ auszutauschen. Eine Teilnahme lohnt sich doppelt: Denn jeder Schritt wird gezählt und – in Euro umgerechnet – dem „Förderverein Kinder- und Jugendlichenrehabilitation“ gespendet!

Über die Gespräche und Diskussionen in Alpbach werden wir Sie zeitnah auf dem Laufenden halten. Bilder und Videomitschnitte finden Sie hier und werden laufend ergänzt: https://gesundheitsgespraeche.co.at/mediathek/

Über PRAEVENIRE

Der gemeinnützige Verein PRAEVENIRE - Gesellschaft zur Optimierung der solidarischen Gesundheitsversorgung bietet mit zahlreichen Veranstaltungen, wie den Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten, den Gesundheitsgesprächen in Alpbach oder Gipfelgesprächen in Wien und anderen Orten in Österreich, eine unabhängige Plattform, um wichtige gesundheitspolitische Themen und Fragen zur Versorgung zu diskutieren und Lösungsvorschläge sowie Handlungsempfehlungen in Form eines Jahrbuches für die Politik und Entscheidungsträger im Gesundheitswesen auszuarbeiten. Bei allen Überlegungen stehen immer die Patient:innen im Mittelpunkt.

Nähere Informationen unter: https://praevenire.at/

Rückfragen & Kontakt:

Rainald Edel, MBA

PR-Consultant

WELLDONE WERBUNG UND PR GMBH

Lazarettgasse 19/OG 4, 1090 Wien

(T) 01/402 13 41-40

(F) 01/402 13 41-18

r.edel @ welldone.at