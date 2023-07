Das ORF-Niederösterreich-Sommerprogramm 2023

Ein Überblick über die Höhepunkte des ORF Niederösterreich Sommerprogramms

St. Pölten (OTS) - Vom Dancing Star zur Niederösterreich-Entdeckerin. Missy May ist neu im Team der ORF-NÖ-Sommertour. „Wie Schuppen von den Augen“ - Radio NÖ geht den Ursprüngen bekannter Redensarten nach. In „NÖ heute“ starten Ende August die politischen Sommergespräche. Und auch heuer berichtet der ORF Niederösterreich in all seinen Medien vom Grafenegg Festival und vom Frequency Festival in St. Pölten. Hier finden Sie einen Überblick über die Höhepunkte des ORF Niederösterreich Sommerprogramms 2023.

30 ORTE IN 30 TAGEN – DIE ORF-NÖ-SOMMERTOUR

Von 10. Juli bis 18. August, jeweils Montag bis Freitag auf Radio Niederösterreich, in „NÖ heute“ und auf noe.ORF.at

Die ORF-Niederösterreich-Sommertour startet mit Missy May in die neue Saison. Der frisch gebackene Dancing Star ist heuer neu im Team und wird wie Rudi Roubinek für „NÖ heute“ durch das Bundesland reisen, die Besonderheiten der Gemeinden vorstellen und was man im Sommer in Niederösterreich alles unternehmen kann. Dancing Star Missy May wird dabei von ORF-NÖ-Reporter Thomas Koppensteiner begleitet, Rudi Roubinek im schon eingespielten Team von ORF-NÖ-Reporterin Pia Seiser. Die beiden Paare wechseln sich Montag bis Freitag täglich ab. Zu sehen in „NÖ heute“ um 19.00 Uhr, ORF2/N. Jeden Freitag gibt es zudem eine Publikumschallenge für die jeweilige Gemeinde.

Radio NÖ sendet von Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 16 Uhr live aus dem Sommertourbus – dem mobilen Radiostudio, in dem man den Moderatorinnen Tanja Karssemeijer, Jennifer Frank und Ursula Pucher sowie den Moderatoren David Pearson und Clemens Krautzer beim „Radio machen“ zuschauen kann. Besucherinnen und Besucher dürfen auch selbst ausprobieren, wie es geht und einen Sommerhit am Mischpult starten oder den Wetterbericht ins Mikrofon sprechen.

Bei der Sommertour erkunden die Radio NÖ-Reporterinnen und -Reporter die schönsten Ausflugsziele Niederösterreichs - zu Lande, zu Wasser und in luftiger Höhe. Im Sommertourbus sind auch Künstlerinnen, Handwerker und Menschen zu Gast, die in den Sommertour-Gemeinden aktiv sind und erzählen, was bei Ihnen los ist.

Der Radio NÖ-Sommertourbus wird immer an leicht erreichbaren, zentralen Plätzen in den Gemeinden Station machen. Das sind die Sommertour-Stationen 2023:

Die erste Woche:

• Mo. 10. Juli: Fallbach (Bez. Mistelbach)

• Di. 11. Juli: Hohenberg (Bez. Lilienfeld)

• Mi. 12. Juli: Hollenthon (Bez. Wiener Neustadt)

• Do. 13. Juli: Kaltenleutgeben (Bez. Mödling)

• Fr. 14. Juli: Schönbach (Bez. Zwettl)

Die zweite Woche:

• Mo. 17. Juli: Wiener Neustadt

• Di. 18. Juli: Oberndorf an der Melk (Bez. Scheibbs)

• Mi. 19. Juli: Rabensburg (Bez. Mistelbach)

• Do. 20. Juli: Kottingbrunn (Bez. Baden)

• Fr. 21. Juli: Reingers (Bez. Gmünd)

Die dritte Woche:

• Mo. 24. Juli: Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln)

• Di. 25. Juli: Windigsteig (Bez. Waidhofen an der Thaya)

• Mi. 26. Juli: Gloggnitz (Bez. Neunkirchen)

• Do. 27. Juli: Dorfstetten (Bez. Melk)

• Fr. 28. Juli: Strasshof an der Nordbahn (Bez. Gänserndorf)

Die vierte Woche:

• Mo. 31. Juli: Röschitz (Bez. Horn)

• Di. 1. August: Pottendorf (Bez. Baden)

• Mi. 2. August: Göllersdorf (Bez. Hollabrunn)

• Do. 3. August: Gföhl (Bez. Krems)

• Fr. 4. August: Rabenstein an der Pielach (Bez. St.Pölten)

Die fünfte Woche:

• Mo. 7. August: Laa an der Thaya (Bez. Mistelbach)

• Di. 8. August: Aschbach (Bez. Amstetten)

• Mi. 9. August: Markt Piesting (Bez. Wiener Neustadt)

• Do. 10. August: Marbach an der Donau (Bez. Melk)

• Fr. 11. August: Haslau-Maria Ellend (Bez. Bruck an der Leitha)

Die sechste Woche:

• Mo. 14. August: Waldegg (Bez. Wiener Neustadt)

• Di. 15. August: Emmersdorf (Bez. Melk)

• Mi. 16. August: Ernstbrunn (Bez. Korneuburg)

• Do. 17. August: Martinsberg (Bez. Zwettl)

• Fr. 18. August: Reichenau an der Rax (Bez. Neunkirchen)

Auf noe.ORF.at gibt es jede Woche den Tourplan und auf der Facebook-und Instagram-Seite des ORF NÖ wöchentlich einen Einblick in die Sommertour-Gemeinden.

„Moch ma uns an Koarl – Sprüche und ihre Geschichte auf Radio NÖ“ Von 17. Juli bis 18. August, Montag bis Donnerstag nach 11.00 Uhr auf Radio NÖ

„Steter Tropfen höhlt den Stein“ oder „Auf den Hund kommen“ – täglich verwenden wir Redensarten wie diese, ohne zu wissen, woher sie eigentlich kommen. Christiane Pabst ist Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs und sie erklärt ab 17. Juli auf Radio NÖ, wie diese Phrasen entstanden sind und wie sie den Weg in unsere Alltagssprache gefunden haben. Zu hören ist „Moch ma uns an Korl – Sprüche und ihre Geschichte“ von 17. Juli bis 18. August immer Montag bis Donnerstag nach 11.00 Uhr auf Radio NÖ. Ab 31. Juli bringt der ORF Niederösterreich an drei Montagen auch auf seinen Social-Media-Kanälen bekannte Redensarten und ihren Ursprung.

THEATERFEST NÖ

Bis inklusive 19. August berichtet der ORF NÖ jeden Samstag in einer eigenen Sendereihe nach „NÖ heute“ von den Musical-, Opern-, Operetten- und Theaterpremieren aller 19 Spielstätten des „Theaterfest NÖ“. Am Freitag, 7. Juli, gibt es darüber hinaus die „Theaterfest For Kids“-Ausgabe. Zu sehen sind auch Hintergrundberichte, Interviews und Reportagen. Ausblicke zu den Produktionen gibt es auch auf Radio NÖ und noe.ORF.at.

ERFRISCHENDES FÜR DEN SOMMER – KÜHLENDE KÖSTLICHKEITEN

Jeden Samstag von 11-12 Uhr, auf Radio Niederösterreich, 1.- 29. Juli 2023

Gleich zum Ferienstart gibt es von Radio Niederösterreich-Köchin Andrea Karrer an den fünf Samstagen im Juli Tipps für kühlende Köstlichkeiten, wie Kaltschalen oder Torten, die keinen Ofen brauchen. Außerdem kochen wir mit kühlenden Zutaten, wie Gurken oder Obst. Zu hören von 1.-29. Juli in der „Radio NÖ Freizeitshow“ zwischen 11 und 12 Uhr. Die Rezepte zum Nachkochen gibt es auf noe.ORF.at.

Radio NÖ-Sommerparty gewinnen

Von 11. Juli bis 18. August, immer freitags auf Radio NÖ

Freunde einladen, die Verwandtschaft dazu und den Griller anwerfen -der Rest kommt von Radio NÖ. Wer eine „Radio NÖ-Sommerparty“ gewinnt, bekommt Getränke, Grillgut, Salate, Gebäck und Geschirr für zehn Personen geliefert. Einen Sonnenschirm gibt es obendrauf. Von 21. Juli bis 18. August gibt es immer am Freitag zwischen 11.00 und 12.00 Uhr fünf „Sommerpartys“ auf Radio NÖ zu gewinnen.

DER FESTIVAL AUGUST

Grafenegg Festival

Das Festival findet heuer von 11. August bis 3. September statt. Auch in dieser Saison begleitet der ORF NÖ das Grafenegg Festival mit Berichten in „NÖ heute“, auf Radio Niederösterreich und auf noe.ORF.at. Das Eröffnungskonzert ist am 13. August von 20-22 Uhr auf Radio NÖ zu hören.

Frequency Festival

Auch vom Frequency in St. Pölten berichtet der ORF NÖ in all seinen Medien. Das Musikfestival bringt heuer vom 17.-19. August wieder nationale und internationale Rock- und Popgrößen auf die Bühne.

DIE POLITISCHEN SOMMERGESPRÄCHE

29. August bis 8. September2023 in „NÖ heute“, 19 Uhr, ORF 2/N In den politischen Sommergesprächen des ORF Niederösterreich nehmen die Parteichefinnen und Parteichefs der im Landtag vertretenen Parteien Stellung zu aktuellen politischen Themen, blicken auf die ersten Entwicklungen nach der heurigen Landtagswahl zurück und auch in die Zukunft. Die Sommergespräche gehen von 29. August bis 8. September in „NÖ heute“ in ORF 2/N auf Sendung. Die Interviews werden abwechselnd von der stellvertretenden Chefredakteurin Claudia Schubert und Chefredakteur Benedikt Fuchs geführt.

Die Termine im Detail:

29. August Indra Collini/NEOS

31. August Helga Krismer/Die Grünen

4. September Sven Hergovich/SPÖ

6. September Udo Landbauer/FPÖ

8. September Johanna Mikl-Leitner/ÖVP

