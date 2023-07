Historische Handwerkskurse im MAMUZ Asparn an der Zaya

Vielfältiges Angebot für Kinder und Erwachsene ab 7. Juli

St.Pölten (OTS) - In den Sommermonaten Juli und August werden die Werkstätten des archäologischen Freigeländes im MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya wieder zum Zentrum für historisches Handwerk, wenn unter fachkundiger Anleitung historische Handwerkskünste vermittelt werden. Die so entstehenden Werkstücke aus Metall, Glas, Holz, Stein u. a. können die Teilnehmenden im Anschluss mit nach Hause nehmen. Neben den handwerklichen Fertigkeiten vom Messerschmieden bis zum Seifesieden steht dabei zudem auch entsprechendes historisches Hintergrundwissen auf der Agenda. Für Kinder werden in dieser Zeit eigene altersgerechte Kinderhandwerkskurse und überdies ein Survialtraining angeboten.

Die Kurse für Erwachsene beginnen am morgigen Freitag, 7. Juli, mit Bronzeguss, gefolgt vom Bierbrauen am 8. Juli sowie dem Bau von Speer- und Speerschleudern, dem Herstellen von Lederköchern für Pfeile und der Anfertigung von Schmuckstücken aus Buntmetalldraht am 9. Juli. Weiter geht es am darauffolgenden Wochenende mit der Herstellung von Ringen aus Silberschmuck (15. Juli) bzw. Ledertaschen (15. und 16. Juli), dem Filzen (15. Juli) und dem Bau einer sibirischen Schamanentrommel (16. Juli).

Ebenfalls noch im Juli geht es in Folge um Messer aus Obsidian (22. Juli), das Haltbarmachen von Lebensmitteln (23. Juli), das Schmieden von Pfeilspitzen (23. Juli), die mittelalterliche Hausapotheke (29. Juli), das Schmieden eines Beils (29. Juli), den Bau eines mobilen Lehmkuppelofens (29. und 30. Juli) sowie Survival (30. Juli).

Im August stehen dann Eisenverhüttung im Rennofen (4. bis 6. August), Bogen- (5. August) und Sehnenbau (6. August), Seifesieden (6. August), Messerschmieden (12. August), die Herstellung von Glasperlen (12. August), das Formen von Keramik und Figurinen (19. August) sowie das Flechten (19. und 20. August) auf dem Programm.

Die Kursübersicht für Kinder beinhaltet Survival (sieben bis 14 Jahre) am 11. Juli, Bronzeguss (ab zehn Jahren) am 12. Juli, Messer aus Stein und Seitenmesser (ab sechs Jahren) am 13. Juli, Messerschmieden (ab 12 Jahren) am 18. Juli, die Herstellung von Ledergurten (sieben bis 12 Jahre) am 19. Juli, Bernsteinschleifen (ab sechs Jahren) am 20 Juli, das Kennenlernen und Verarbeiten von Wildkräutern (ab sechs Jahren) am 25. Juli, die Herstellung von Seife (ab sechs Jahren) am 26. Juli sowie Töpfern (acht bis 14 Jahre) am 27. Juli.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02577/84180, e-mail info @ mamuz.at und www.mamuz.at.

