Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen für Mozillas Rise 25 Awards

San Francisco (ots/PRNewswire) - Mozilla, das gemeinnützige Technologieunternehmen, das sich dafür einsetzt, dass das Internet eine globale öffentliche Ressource ist, die für alle offen und zugänglich ist, gab heute den 17. Juli 2023 als Einsendeschluss für die Ri se 25 Awards bekannt. Mit den Auszeichnungen werden die 25 Vorreiter gewürdigt und gefeiert, welche die Zukunft des Internets ethisch korrekter, verantwortungsbewusster und integrativer gestalten und so eine positive Zukunft für alle sicherstellen. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens von Mozilla wird im Oktober in Berlin eine Preisverleihung stattfinden, deren Einzelheiten und Programmgestaltung in Kürze bekannt gegeben werden sollen.

„Mozillas Mission war es schon immer, dem öffentlichen Interesse zu dienen. Angefangen, als wir vor 25 Jahren den Code unseres Firefox-Browsers als Open Source zur Verfügung stellten, bis hin zu den Technologien, die wir heute entwickeln und die Innovation, mehr Wettbewerb und mehr Auswahl im Internet fördern", sagte Lindsey O'Brien, Leiterin der Marketingabteilung bei Mozilla. „Mit Rise 25 feiern wir unser 25-jähriges Bestehen und ehren die Innovatoren, die die Zukunft des Internets gestalten, indem sie Technologien schaffen, die ethisch korrekter, verantwortungsbewusster und gerechter sind, sowie Inhalte, die integrativer und vielfältiger sind."

Fünf Preisträger werden für die folgenden Kategorien ausgewählt:

Künstler, die innovative und zum Nachdenken anregende digitale Kunstwerke schaffen und das Internet als Leinwand nutzen, um andere zu inspirieren und neu zu überdenken, was online möglich ist. Aktivisten, die das Internet nutzen, um den sozialen und politischen Wandel voranzutreiben und ihre Stimme zu verstärken, um etwas in der Welt zu bewirken. Kreative, Filmemacher, Pädagogen, Comedians usw., die mit Hilfe von Storytelling eine Online-Community aufbauen, ihr Publikum inspirieren und zu wichtigen Gesprächen anregen. Entwickler, Ingenieure und Technikbegeisterte, die die Infrastruktur des Internets aufbauen und die technische Seite des Webs gestalten, damit es schneller, sicherer und für alle zugänglich wird. Verfechter, politische Entscheidungsträger, Anwälte usw., die die Regulierungen und Richtlinien, welche das Internet reglementieren, mitgestalten und dafür kämpfen, dass es offen und frei zugänglich bleibt.

Die 25 Preisträger erhalten einen Hin- und Rückflug nach Berlin sowie eine Unterkunft, um persönlich an der Preisverleihung teilzunehmen. Um eine Nominierung einzureichen, besuchen Sie https://www.mozilla.org/en-US/rise25 bis Montag, den 17. Juli 2023, um 23:59 Uhr PT. Die 25 Preisträger werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

