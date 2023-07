Gründung von E.ON Drive Austria - Umfrage zeigt hohe Relevanz der Elektromobilität für Privatpersonen und Unternehmen (FOTO)

Wien (ots) - E.ON Drive Austria heißt die neue Tochter des europäischen Elektromobilitätsanbieters E.ON Drive. Das Unternehmen mit Sitz in Wien will sich unter der Leitung von Christoph Ebert und Heimo Aichmaier den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden im Bereich der Elektromobilität widmen.

Die wachsende Bedeutung, die die Elektromobilität in Österreich hat, zeigt eine Umfrage von E.ON und Appinio: Demnach können sich zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher vorstellen, selbst ein E-Auto zu fahren.* Mehr als 80 Prozent der Befragten befürworten es, wenn Supermärkte, Restaurants oder Hotels entsprechende Lademöglichkeiten anbieten.

80 Prozent wünschen sich vom Arbeitgeber Engagement in der Elektromobilität

Auch im beruflichen Kontext sind die Österreicherinnen und Österreicher dem nachhaltigen Fahren gegenüber aufgeschlossen und wünschen sich etwa am Arbeitsplatz Engagement für die Elektromobilität - rund 80 Prozent der berufstätigen Befragten sprechen sich dafür aus, dass Unternehmen, die Dienstwagen stellen, ihren Mitarbeitenden auch Elektrofahrzeuge und entsprechende Lademöglichkeiten anbieten. 43 Prozent der Befragten gaben an, dass es bei ihrem Arbeitgeber bereits elektrische Dienstfahrzeuge gibt.

"Mit unserer neuen Gesellschaft in Österreich wollen wir österreichweit Firmenkunden und Privatleute beim Umstieg auf die Elektromobilität unterstützen und so den Straßenverkehr zwischen Vorarlberg und Burgenland nachhaltiger gestalten. Für Privatkundinnen und -kunden haben wir mit dem ÖAMTC bereits ein attraktives Wallbox-Angebot auf die Beine gestellt. Hierauf möchten wir aufbauen und noch mehr Österreicherinnen und Österreicher für elektrisches Fahren begeistern", sagt Heimo Aichmaier, Geschäftsführer von E.ON Drive Österreich.

Intelligente 360 Grad Ladekonzepte

"In unserem Wiener Team vereinen wir die Kenntnis des österreichischen Markts mit unserer internationalen Expertise und Erfahrung im Bereich Elektromobilität. E.ON Drive bietet als Elektromobilitätsanbieter einfache und komfortable Ladelösungen für Privatleute, Kommunen und Unternehmen in ganz Österreich an. Durch Synergien und unseren großen Erfahrungsschatz in anderen europäischen Ländern können wir beispielsweise unsere Firmenkunden in Österreich über die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Elektromobilitätsvorhaben unterstützen. Von der Standortanalyse, über die Auswahl und Installation der Hardware bis hin zum Betrieb der Ladepunkte", so Geschäftsführer Christoph Ebert.

Neben den Ladelösungen für Privatkundinnen und -kunden, bietet E.ON Drive Austria Flottenlösungen für Unternehmen an, die ihren Mitarbeitenden das Laden am Arbeitsplatz, unterwegs und zuhause inklusive rechtskonformer Rückvergütung ermöglichen möchten.

Die eingesetzte Hardware mit hohen Ladeleistungen und das intelligente Lastmanagement, das E.ON Drive anbietet, sind zudem ideal für Mitarbeiter-Parkplätze und Depot-Ladelösungen für Busse, Lkw und Transporter geeignet.

*Ergebnisse einer Appinio-Umfrage im Auftrag von E.ON); N=1001; österreichweit repräsentativ.

Über E.ON Drive:

E.ON Drive ist ein führender Anbieter von Elektromobilitätslösungen in Europa für B2C- und B2B-Kunden. Als 100-prozentige Tochter des E.ON-Konzerns, einem der größten Betreiber von Energienetzen und Energieinfrastruktur in Europa und Anbieter innovativer Kundenlösungen, baut das Unternehmen auf ein starkes Netzwerk. E.ON Drive bietet einfache und komfortable Ladelösungen an, um den Umstieg auf nachhaltige Mobilität für alle zu ermöglichen. Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt - von der technischen Analyse über die Hardware-Installation bis hin zum Betrieb von Ladepunkten. Als Elektromobilitätsanbieter (EMP) verfügt das Unternehmen über ein Roaming-Netzwerk mit mehr als 230.000 Ladepunkten in Europa, die über die E.ON Drive App und Ladekarten zugänglich sind. E.ON Drive ist ein zuverlässiger Partner für nachhaltige Ladelösungen in 13 Ländern. https://www.eon-drive.at/at.html

