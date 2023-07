myAbility: Vorreiter für Barrierefreiheit erhält WACA Gold

Neues Barrierefreiheitsgesetz verpflichtet künftig alle Unternehmen zu zugänglichen digitalen Produkten und Dienstleistungen.

Wien (OTS) - Die digitale Welt steht vor einer wesentlichen Transformation. Am 6.7.2023 beschloss der Nationalrat das neue Barrierefreiheitsgesetz. Damit wird der European Accessibility Act (EAA), eine EU-Richtlinie aus 2019, umgesetzt. Digitale Technologien, Produkte und Dienstleistungen müssen künftig barrierefrei zugänglich sein. In diesem Zusammenhang feiert myAbility, ein führendes soziales Unternehmen in Sachen Inklusion und Barrierefreiheit, einen wichtigen Meilenstein: Die erfolgreiche Zertifizierung ihrer Website (www.myability.org) mit WACA Gold, der höchsten Auszeichnung des Web Accessibility Certificate (WACA).

Mit Inkrafttreten des Barrierefreiheitsgesetzes müssen Unternehmen in Österreich bis 2025 aktiv werden, um ihre Konformität sicherzustellen. Dies gilt für die Barrierefreiheit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen, einschließlich Computer, Smartphones, Fernseher, Bankautomaten, E-Books und Webshops.

" Eine inklusive digitale Präsenz ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Sie öffnet Türen zu neuen Märkten und Kunden. Eine inklusive Unternehmenskultur ist für Innovation und Fortschritt unerlässlich ", sagt Michael Aumann, Geschäftsführer von myAbility, um auf die Dringlichkeit digitaler Barrierefreiheit aufmerksam zu machen. Laurenz Miller, Experte für Digitale Barrierefreiheit bei myAbility, fügt hinzu: " Unsere Gold-Zertifizierung zeigt, dass eine barrierearme Webseite auf höchstem Niveau für Klein- und Mittelständische Unternehmen machbar ist und sowohl der Gesellschaft als auch der Wirtschaft zugutekommt. "

Die Auszeichnung der Website – welche ansprechendes Design, Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit vereint – ist das Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit mit der Kommunikationsagentur gugler* MarkenSinn während des Website-Relaunches.

Auch Vorstand der Hilfsgemeinschaft, Klaus Höckner, betont die Wichtigkeit von Vorreiter:innen für digitale Barrierefreiheit: “ Mit myAbility verbindet uns eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit. Beide Organisationen vereint das Bestreben, digitale Barrierefreiheit zu etablieren und auszubauen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, unserem Partner zum WACA-Gold Zertifikat gratulieren zu können und gemeinsam mit gutem Beispiel voranzugehen. ”



myAbility begleitet mehr als 400 Unternehmen, vor Allem in Österreich, Deutschland und der Schweiz, auf ihrem Weg zu barrierefreien Produkten und Dienstleistungen und unterstützt beim Aufbau einer inklusiven Unternehmenskultur. " Wir wollen erreichen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Bedürfnisse bei der digitalen Transformation aktiv einbezogen werden ", so Geschäftsführer Michael Aumann.





