Ab 10. Juli: Lotteriespiele nurmehr an Über-18-jährige

Ab kommenden Montag gilt die neue Altersgrenze für die Teilnahme an Lotto, Rubbellos und Co.

Wien (OTS) - Nächste Woche ist es so weit: Die Österreichischen Lotterien heben die Altersgrenze für den Verkauf von Wettscheinspielen und Sofortlotterien auf 18 Jahre an. Sie setzen damit einen weiteren Meilenstein in Sachen „verantwortungsvolles Glücksspiel“, indem sie ihren Spieler- und Jugendschutz optimieren.

Lotto, EuroMillionen und Co spielen sowie Brief- und Rubbellose kaufen darf ab Montag, den 10. Juli 2023 ab 00:00 Uhr nur mehr, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat.

„Mit dieser freiwilligen Selbstbeschränkung sorgen wir für eine Vereinheitlichung der Altersgrenze für alle von uns angebotenen Glücksspiele und Sportwetten. Dieser Schritt weist uns als gesellschaftspolitisch verantwortungsvollen Konzessionär für Lotteriespiele in Österreich aus“, hält Erwin van Lambaart, Generaldirektor von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien, fest.

Die Annahmestellen sind vertraglich verpflichtet, beim Verkauf von Lotteriespielen auf die Altersgrenze zu achten und gegebenenfalls eine Ausweiskontrolle durchzuführen.

Gleiches gilt selbstverständlich auch für die Auszahlung von Gewinnen, mit folgender Einschränkung: Gewinne, für die der Tipp bzw. das Los von 16- bzw. 17-jährigen vor der Umstellung auf die neue Altersgrenze gekauft wurde, werden auch nach der Umstellung noch an diese ausbezahlt. Bei Wettscheinspielen wird dabei das Kaufdatum der Quittung überprüft. Bei Brief- und Rubbellosen muss eine Gewinnanforderung an die Österreichischen Lotterien gestellt werden. Anhand der Gewinnanforderung wird überprüft, ob der Loskauf vor dem 10. Juli stattgefunden hat bzw. haben kann. Wenn ja, wird dieser Gewinn auch nach der Umstellung ausbezahlt. Wenn nicht, wird die Auszahlung abgelehnt.

Über die Österreichischen Lotterien

Die Österreichischen Lotterien sind ein international anerkanntes Glücksspielunternehmen, das mit seinem breiten Produktportfolio seit 1986 qualitativ hochwertige Glücksspiele für spielinteressierte Erwachsene bietet. Seriosität, Transparenz und Sicherheit in der Spielabwicklung gehören ebenso zur obersten Maxime für das Management und die rund 500 Mitarbeiter:innen, wie der Schutz der Spielteilnehmer:innen und die Unterstützung zahlreicher für Österreich und seine Bevölkerung wichtiger Projekte. Die Übernahme gesellschaftspolitischer Verantwortung durch das Unternehmen in seiner Gesamtheit ist auf der neuen Plattform www.playsponsible.at unter dem Motto „gemeinsam Verantwortung leben“ dargestellt.

