Das 14. Popfest Wien präsentiert sein Programm

27. bis 30 Juli: Das weite und bunte Spektrum der heimischen Popmusik glänzt wieder am Karlsplatz – Seebühneneröffnung mit Das Schottische Prinzip, Donna Savage, Salò und Uche Yara

Wien (OTS) - Nach einer erfolgreichen postpandemischen Rückkehr des Popfests auf den Wiener Karlsplatz soll das Festival auch heuer in gewohnter Pracht strahlen und dabei die neuen und funkelnden Popphänomene hierzulande zum Vorschein bringen.

„Beim Popfest Wien kommen jedes Jahr die Menschen dieser Stadt zusammen, um gemeinsam die Vielfalt der großartigen österreichischen Popkulturszene zu feiern und zu erleben. Fein kuratiert und auf hohem Niveau reiht sich das bei freiem Eintritt zugängliche Festival in das vielfältige Kulturangebot Wiens ein und erfüllt das Motto „Kultur für alle“ auf besonders lustvolle Weise“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum heute vorgestellten Programm.

Die diesjährigen Programmverantwortlichen, Regisseurin und Liedermacherin Anna Mabo und Elektronik-Virtuose Dorian Concept kommen aus unterschiedlichsten Bereichen und kannten sich davor nicht: „Unser Programm ist angesiedelt zwischen Häh? und Wow! - Wir haben nach Musik gesucht, die für sich steht. Etwas, das nicht reproduziert sondern neu erfindet. Ein wichtiges Kriterium war für uns immer „ist das irgendwie eigenständig?“ In gemeinsamer, leidenschaftlicher Recherche ist den beiden Kurator*innen ein pop-phänomenologisch beeindruckender Wurf gelungen.

Über 50 frische Pop-Acts an vier Tagen und Nächten

Da finden sich ungenierte Abräumer*innen wie ein BIBIZA, eine ANKATHIE KOI, ein SALÒ, BUNTSPECHT oder die Newcomer ENDLESS WELLNESS neben der zeitgenössischen Pop-Sophistication von LYLIT, SOFIE ROYER, MAIIJA, WANDL, PRESSYES oder OH ALIEN. Das schwindelerregend vielfältige Line-Up bringt zudem am Anfang ihrer Karriere stehende Singer-Songwriterinnen mit eigenwilligen, oft literarischen Perspektiven wie EDNA MILLION, THE ZEW oder die starke Performerin UCHE YARA, feministischen Rap von DONNA SAVAGE und NENDA, zerebralen Indie-Pop von EIN GESPENST oder VIENNA RIP sowie Experimente an den äußersten Rändern des Pop-Begriffs, siehe ROSA ANSCHÜTZ, FENNESZ oder KERN/QUEHENBERGER.

Diverse Zugänge zum Thema Dance Music liefern SEBA KAYAN, KIMYAN LAW und FARR, hochkarätige Grenzüberschritte in Richtung Jazz kommen von LUKAS KOENIG & KIT DOWNES, WETTER ETC., SYNESTHETIC4 und ECHO BOOMER. Der unverhofft gekommenen Wiederkehr des Punk wird auch noch ein großer, fetter Schwerpunkt gewidmet sein mit Bands wie BIPOLAR FEMININ, FRANZ FUEXE, COUSINES LIKE SHIT und LEFTOVERS. Und das ist noch längst nicht alles.

Insgesamt 9 Locations, im Zentrum die Seebühne mit 14 großen Konzerten

Als Herzstück und Open-Air-Aushängeschild strahlt die Seebühne im Teich vor der barocken Karlskirche, wo angesagte Acts der jungen Szenen performen und von wo aus man sich leicht zu den intimeren Settings indoors hin bewegen kann - um experimentellere Acts zu erleben und Geheimtipps zu entdecken.

Das Wien Museum als klassische Location der ersten Stunde wird im Dezember wiedereröffnet und daher erst nächstes Jahr wieder prominenter Teil des Festivals sein. Dafür öffnet das Künstlerhaus seine Factory-Türen, auch das Stadtkino ist als Konzertbühne diesmal an zwei Tagen mit dabei. Am Campus der Technischen Universität Wien präsentiert sich ein hochenergetischer Prechtlsaal zwischen Punk und Art-Pop und der historische Kuppelsaal bringt ausgewählte Spezialprogramme von Elektronik bis Songwriting.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Resselparks wird der Club U von Donnerstag bis Samstag zur nächtlichen Popfest-Club-Location für no-bullshit Sound-Kollektive. Schon tagsüber finden hier Rahmenprogramme in Kooperation mit mica – Music Austria statt (Talks & Workshops).

Das Festivalfinale am Sonntag findet schließlich wieder in zwei bewährten Locations statt: Nach einem sonntäglichem Soundpicknick mit Literatur im Karlsgarten bei der Kunsthalle Wien inszeniert und zelebriert das Popfest seinen Ausklang in der barocken Karlskirche.





Das Programm im Überblick

Donnerstag, 27. Juli

17.00 – 22.00 Open Air Soundsystem: Conny Frischauf

18.30 – 23.00Seebühne: Das Schottische Prinzip – Donna Savage – Salò – Uche Yara

20.00 – 23.00 Künstlerhaus Factory: Wetter Etc. – Echo Boomer

23.00 – 03.00 TU Prechtlsaal: Tauchen – Oh Alien – Aaron – Hari Viderci

ab 22.00 Club U: Urbs&Cutex, DJ DSL, Pezo Fox

Freitag, 28. Juli

16.00 – 22.00 Open Air Soundsystem: Lucia Kagramanyan

17.00 – 23.00 Seebühne: Endless Wellness – Pressyes – Ankathie Koi – Bibiza – Bipolar Feminin

19.00 – 01.30 Stadtkino im Künstlerhaus: Vienna Rest In Peace – The Zew – Lylit Vienna Calling (Midnight Movie)

21.00 – 24.00 TU Kuppelsaal: Huuum - Fennesz

23.00 – 03.00 TU Prechtlsaal: Cousines Like Shit – Szene Putzn – Leftovers – Franz Fuexe

ab 22.00 Club U: Sam Irl – Polyxene - Toupaz



Samstag, 29. Juli

16.00 – 22.00 Open Air Soundsystem: Seventeen Eleven

17.00 – 23.00 Seebühne: Ein Gespenst – Wandl – Sofie Royer – Nenda & Gilewicz - Buntspecht

18.00 – 22.00 Stadtkino im Künstlerhaus: Matteo Haitzmann – Didi Kern & Philipp Quehenberger – Rent

21.00 – 24.00 TU Kuppelsaal: Maiija – Paul Plut

23.00 – 03.00 TU Prechtlsaal: Synesthetic4 – Kimyan Law – Seba Kayan - Farr

ab 22.00 Club U: 15 Years Duzz Down San Pt.1 feat. B.Ranks, Joja, Kinetical, Mo Cess, Mosch, Pirmin, P.Tah, Skofi

Sonntag, 30. Juli

17.00 – 20.00 Karlsgarten: Schattenmusik – Krixi, Kraxi und die Kroxn

21.00 – 24.00 Karlskirche: Edna Million – Lukas Koenig & Kit Downes, Rosa Anschütz





Popfest Sessions (Talks) in Kooperation mit mica – Music Austria, presented by Wirtschaftsagentur Wien

Fr 28.7., Club U: 13.00 Selbstausbeutung & Prekariat, 14.00 Live: Billy Roisz

15.00 Pop, Alter & Ageism, 16.00 Live: Sterzinger II

Sa 29.7. Karlsgarten: 13.00 No Music On a Dead Planet, 14.00 Live: Sigrid Horn

Club U: 15.00 Pop, Macht & Missbrauch, 16.00 Live: KMT

18.00 Turntablista – Workshop w/Masha Dabelka

Ausführliche Programmtexte und Foto-Downloads auf www.popfest.at





Popfest Sponsoren AK Wien, Wiener Städtische

Musik für alle, cool und vielfältig: Auch 2023 unterstützt die AK Wien als Hauptsponsorin das Popfest Wien. Am 28. und 29. Juli hostet die AK zahlreiche Live-Auftritte und den Midnight Movie “Vienna Calling” im Stadtkino im Künstlerhaus. Das Festival-Finale findet am Sonntag, 30. Juli im Karlsgarten bei der Kunsthalle Wien statt, auch das unterstützt die AK. Auf dem Programm stehen Open-Air-Konzerte und Lesungen im Grünen. „Pop für alle, neu, vielfältig und aufregend, das ist das Popfest Wien“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl.

„Beim Popfest kommen die Menschen zusammen und feiern bei guter Musik gemeinsam den Sommer in Wien. Kostenlose Freizeitangebote sind gerade in Zeiten steigender Preise enorm wichtig.“ Das Popfest Wien ist längst zu einem jährlichen Fixpunkt und kulturellen Highlight im Wiener Kultursommer geworden. Die AK hat den gesetzlichen Auftrag, neben den sozialen und wirtschaftlichen auch die kulturellen Anliegen der Mitglieder zu vertreten. Die AK stellt daher die Kulturförderung auf eine möglichst breite Basis für alle ihre Mitglieder. Durch die Kooperation mit dem Popfest Wien 2023 soll auch ein junges Publikum für innovative heimische Popmusik begeistert und auf den Geschmack gebracht werden.



„Was wäre der Sommer in Wien ohne das Popfest? Eine wunderschöne Kulisse, ausgelassene Stimmung und vor allem ein Top-Programm mit großartigen heimischen Künstler:innen. Die Wiener Städtische ist seit vielen Jahren als verlässlicher Partner mit dabei und unterstützt das Popfest mit Freude auch heuer wieder.“ Sabine Toifl, Leitung Werbung & Sponsoring, Wiener Städtische Versicherung



Das Popfest bedankt sich bei seinen Fördergeber*innen und Partner*innen:

Stadt Wien Kultur, Radio FM4, BMKÖS, AK Wien, Wiener Städtische Versicherung, Falter, Technische Universität Wien, Künstlerhaus, Stadtkino, Karlskirche, Karlsgarten, mica – Music Austria, Wirtschaftsagentur Wien, Plakativ, The Gap, Augustin, Office Ukraine, der MA48 und den Wiener Stadtgärten.

Rückfragen & Kontakt:

Max Zeller

E-Mail: presse @ popfest.at

Tel. 0650 / 9213158



Philipp Stoisits

Mediensprecher StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

+43 1 4000 81175

philipp.stoisits @ wien.gv.at