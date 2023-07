Die „Starnacht am Wörthersee“ am 8. Juli in ORF 2

Barbara Schöneberger und Hans Sigl begrüßen live um 20.15 Uhr zur Eurovisionsshow

Wien (OTS) - Hits, gute Laune und sommerliche Stimmung beim Open-Air in der Klagenfurter Ostbucht! Die „Starnacht am Wörthersee“ geht am Samstag, dem 8. Juli 2023, live um 20.15 Uhr in ORF 2 über die Bühne und liefert auch in diesem Jahr die beliebte Mischung aus Schlager, Pop und Evergreens. Die Show wird erstmals als Eurovisionssendung ausgestrahlt und ist auch in der ARD zu sehen. Zahlreiche Publikumslieblinge stimmen die Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Kulisse des Wörthersees auf den musikalischen Sommer ein. Moderiert wird die „Starnacht am Wörthersee“ von Barbara Schöneberger und Hans Sigl, der hier im Vorjahr sein „Starnacht“-Debüt feierte.

Mit dabei im diesjährigen Staraufgebot sind folgende Hitgaranten:

„Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier, der US-amerikanische Chartstürmer Ray Dalton, Schlagerkönigin Andrea Berg, Sängerin und Songwriterin Maite Kelly sowie Vanessa Mai, die wieder mit ihrem Projekt „Wolkenfrei“ auftritt. Zu sehen gibt es außerdem die Lesachtalerin Melissa Naschenweng, die jungen Sängerin Loi, Schlagergigant Howard Carpendale, den mit Gold und Platin ausgezeichneten Musiker KAMRAD sowie „Amadeus Austrian Music Award“-Preisträgerin Die Mayerin. Des Weiteren zu Gast auf der „Starnacht“-Bühne: Internet-Sensation Alexander Eder, Beatrice Egli – eine der beliebtesten und erfolgreichsten Sängerinnen in der deutschsprachigen Schlagerwelt, die Hollywood-erfahrene Schauspielerin und Sängerin Laura Bilgeri, der aus Wien stammende Singer-Songwriter Julian Le Play sowie Matteo Bocelli. Finalisiert wird das Line-up durch die weltbekannten Wiener Sängerknaben, die heuer ihr 525-jähriges Bestehen feiern, und die Band Tagtraeumer.

Mehr zur „Starnacht am Wörthersee“ im ORF-Programm

Neben den ORF-„Seitenblicken“ widmen sich in ORF 2 auch „Guten Morgen Österreich“ und „Studio 2“ der „Starnacht am Wörthersee“. „Studio 2“-Reporter Jan Matejcek berichtet anlässlich der „Sommertour“-Woche in Kärnten am Freitag, dem 7. Juli, um 17.30 Uhr in ORF 2 backstage von den Proben. „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr, ORF 2) schaltet live nach Kärnten und wird einige Künstlerinnen und Künstler der „Starnacht am Wörthersee“ on air haben. Zudem sind in ORF 2 Berichte in „Aktuell nach eins“ und „Aktuell nach fünf“ geplant. Auch im ORF-Landesstudio Kärnten ist die „Starnacht“ ein prominentes Thema:

ORF Radio Kärnten berichtet im Vorfeld in seinen Flächensendungen ausführlich über die bevorstehende „Starnacht am Wörthersee“. Radio Kärnten überträgt außerdem am Freitag, dem 7. Juli, ab 20.00 Uhr live die Generalprobe und sendet am Samstag, dem 8. Juli, von 9.00 bis 11.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr live aus der „Starnacht“-Arena – inklusive einem „Dabei“ von der „Seitenblicke“-Party des Vorabends, Interviews, letzten Vorbereitungen, allen Stars und einer Einstimmung auf die „Starnacht am Wörthersee“. „Kärnten heute“ blickt am Samstag, dem 8. Juli, um 19.00 Uhr live zum Ort des Geschehens. Am Sonntag, dem 9. Juli, ist sowohl in Radio Kärnten als auch in „Kärnten heute“ eine umfassende Nachberichterstattung geplant.

Modernste Technik bei der „Starnacht am Wörthersee“

Ob via Flatscreen im Wohnzimmer oder via Tablet und Smartphone von unterwegs aus – die ORF-Technik bringt die „Starnacht am Wörthersee“ in gestochen scharfer Bild- und glasklarer Ton-Qualität auf die Bildschirme. Die mobile Produktionszentrale im HD-Übertragungswagen und eine ausgeklügelte Regie, die für das perfekte Zusammenspiel von Kameras, Licht und Ton sorgt, machen die „Starnacht“ zu einem ganz besonderen musikalischen TV-Erlebnis.

Die „Starnacht am Wörthersee“ live und on Demand in der ORF-TVthek

Als bewährtes Service für alle Musik-Fans stellt die ORF-TVthek die „Starnacht am Wörthersee“ weltweit im Live-Stream und für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand bereit. Somit kann man auch online oder mobil live dabei sein oder im Nachhinein die Auftritte seiner Lieblingsstars noch einmal gezielt abrufen und genießen.

Die „Starnacht am Wörthersee“ barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Die „Starnacht“ aus Klagenfurt wird barrierefrei angeboten. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung für blinde und sehbehinderte Menschen von Wolfgang Slavik und Gregor Waltl live audiokommentiert. Der Blindenkommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

