„Gemischter Satz – Die Kleinkunst an der frischen Luft“ im ORF-„Sommerkabarett“ – am 7. Juli um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Im ORF-„Sommerkabarett“ am Freitag, dem 7. Juli 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 präsentiert ein „Gemischter Satz – Die Kleinkunst an der frischen Luft“. Unter dem Motto „Wir wollen nur spielen“ lädt Klaus Eckel zu einem wortreichen und lustigen Abend mit Patrizia Wunderl, Berni Wagner, Malarina, Omar Sarsam, Leonhardsberger & Schmid, Flüsterzweieck und dem Blonden Engel. Für die Musik sorgt die Band „Wiener Blond“. „Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.30 Uhr zeigt die kuriosesten Fragen, die verrücktesten „Dinge der Woche“ und die witzigsten Antworten vergangener Sendungen. Um 22.25 Uhr ist der zweite Teil der ORF-1-Reihe „Ziemlich bester Urlaub“ mit Gery Seidl, Gerald Fleischhacker, Oliver Baier, Günther Lainer, Eva Maria Marold, Christoph Krutzler, Angelika Niedetzky und Lilian Klebow zu sehen.

Im Gastgarten des Wiener Schutzhaus Zukunft präsentiert Klaus Eckel eine bunte Schar aus Kabarett und Satire unter dem Motto „Wir wollen nur spielen“: An einem wunderbaren Sommerabend unter Kastanienbäumen lässt Patrizia Wunderl die 1980er wieder auferstehen. Berni Wagner echauffiert sich gekonnt über die Leute, die sinnlos an Fußgängerampeln auf das Blindensignal drücken. Die gebürtige Serbin Malarina erklärt messerscharf und pointiert die Strategie Serbiens in Europa. Omar Sarsam schildert das „Krankengesicht“ der Araber. Leonhardsberger & Schmid begeistern mit musikalischen Parodien. Das Duo „Flüsterzweieck“ entlarvt wieder einmal gekonnt gesellschaftliche Gepflogenheiten. Der Blonde Engel reimt ebenso originell wie verblüffend alles auf „Schlehdornlikör“. Und die Musikband „Wiener Blond“ macht von Anfang bis Ende Stimmung mit ihren witzigen, fetzigen Stücken. Zum Schluss kommen dann alle nochmals auf die Bühne, um Omar Sarsams Klassiker „Oida, Oida“ zu intonieren. Ein Statement für die hoffentlich bessere Zukunft des Kabaretts, der Kunst und der Gesellschaft im Ganzen, so selbstkritisch, wie es der Wiener Schmäh erlaubt.

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine im Überblick

14. Juli: „Manuel Rubey: Goldfisch“

21. Juli: „Caroline Athanasiadis: Tzatziki im 3/4-Takt“

4. August: „Thomas Stipsitz: Stinatzer Delikatessen“ (21.15 Uhr) 11. August: „Pizzera & Jaus: Wer nicht fühlen will muss hören 1 + 2“ 18. August: ORF-Premiere „Benedikt Mitmannsgruber: Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber“

25. August: ORF-Premiere „Sonja Pikart: Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“

1. September: ORF-Premiere „Pratersterne Hochschaubahn“ mit Hosea Ratschiller, Viktor Gernot, Antonia Stabinger, Michael Bauer alias Heidelbeerhugo, David Scheid, Miss Allie, RaDeschnig, Dirk Stermann und Wiener Blond

8. September: ORF-Premiere „Thomas Maurer: Zeitgenosse aus Leidenschaft“

15. September: „Gernot Kulis: Herkulis“

Sommerliches Kabarett auf Flimmit

Flimmit sorgt mit seinem sommerlichen Kabarett-Reigen für beste Unterhaltung. Dabei gibt es u. a. ein Wiedersehen mit Andrea Händler („Das Schweigen der Händler“), Alfred Dorfer („Badeschluss“), Andreas Vitásek („39,2 – Ein Fiebermonolog“), Alex Kristan („Lebhaft – Rotzpipn forever“) und vielen mehr. Neu im Programm ist auch Michael Niavaranis aktuelle Simpl-Revue „Des Bullis Kern“, die die besten Nummern aus der bereits 110-jährigen Geschichte des Kabarett Simpl vereint.

