Erste ATOMOS Klinik in Wien

Wien (OTS) - Das als Privatklinik Währing bekannte Krankenhaus in der Wiener Kreuzgasse wechselte mit 5. Juli 2023 seinen Betreiber und eröffnet als ATOMOS Klinik Währing ein breites medizinisches Angebot.

Die Atomos-Kliniken GmbH mit Sitz in Wien wurde 2019 mit dem Ziel der Entwicklung, dem Management und dem Betrieb von Gesundheitseinrichtungen gegründet. Das erste Projekt der Unternehmensgruppe schreitet derzeit mit großen Schritten voran: Die ATOMOS Klinik Klosterneuburg wird 2026 auf dem Gelände des ehemaligen Geriatriezentrums der Stadt Wien, in der Martinstraße, als ambulante Klinik mit Schwerpunkt auf chronische Erkrankungen in Betrieb gehen. Auf rund 15.000 m2 wird die Bevölkerung Klosterneuburgs (NÖ) und Umgebung ein vielfältiges fachärztliches Angebot mit privater und kassenärztlicher Versorgung vorfinden.

Renovierung bei laufendem, ungestörtem Betrieb

Im Zuge der Entwicklung der ATOMOS Klinik Klosterneuburg hat sich die Atomos-Kliniken GmbH als potenzielle neue Betreiberin profiliert und mit 5. Juli 2023 das bisher als Privatklinik Währing bekannte Krankenhaus übernommen. Dr. med. Florian Valach, Geschäftsführer der Atomos-Kliniken GmbH, der gemeinsam mit Mag. Erwin Krause die Geschäftsführung der neuen ATOMOS Klinik Währing innehat: „Die ATOMOS Klinik Währing wird Patientinnen und Patienten künftig eine Vielfalt an medizinischen Leistungen aus unterschiedlichsten Fachbereichen anbieten – ambulant, tagesklinisch und stationär, geleitet von renommierten Ärztinnen und Ärzten.“ Die Klinik wird in den nächsten Wochen umfassend renoviert, der laufende Betrieb bleibt währenddessen nahezu ungestört aufrecht.

Vielfalt an medizinischen Leistungen unter neuer ärztlicher Leitung

Die ärztliche Leitung der Gesundheitseinrichtung in der Kreuzgasse 17-19 in Wien übernimmt Univ.-Prof. Dr. Florian Fitzal, vormals Leiter des chirurgischen Brustzentrums am Wiener AKH und stellvertretender Leiter des Brustgesundheitszentrums der Medizinischen Universität Wien. Er blickt auf eine langjährige Karriere als Experte für die Brust- und Bauchchirurgie zurück.

Geplant sind in dem Haus unter anderen ein Zentrum für Brustgesundheit und Gynäkologie, ein zertifiziertes Venenzentrum, ein Hernienzentrum sowie diverse Fachbereiche von der Onkologie über die Radiologie bis hin zu unterschiedlichen chirurgischen Fachgebieten. Florian Fitzal: „Ich freue mich sehr auf die verantwortungsvolle Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen sowie medizinischen und administrativen Mitarbeitenden, die teilweise bereits langjährig im Haus tätig sind.“ Die Klinik verfügt derzeit über rund 20 Betten.

Der Baustart für die Errichtung der zweiten ATOMOS Klinik in Klosterneuburg – eine Kombination aus Revitalisierung des Altbestandes und einem Neubau – erfolgt voraussichtlich Ende dieses Jahres.

