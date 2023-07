Wiener Stadthalle: Konzert-Highlights im Sommer 2023

Wien (OTS/RK) - Nicht nur der Sommer wird heiß! Hip-Hop vom Wu-Tang-Clan, Rock von Deep Purple, Pop-Rock von Sting oder AnnenMayKantereit – die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, bietet im Juli und August 2023 heiße Beats und ein abwechslungsreiches Konzertprogramm.

Wu-Tang Clan – „25th Anniversary Tour“

Der Wu-Tang Clan ist die geschichtsträchtigste Gruppe in der Hip-Hop Geschichte. In den frühen 1990er Jahren in New York City auf Staten Island gegründet ist ihr Name eine Anspielung auf einen Martial-Arts-Film von 1983. Der Clan besteht er aus den Mitgliedern RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, U-God, Masta Killa, Inspectah Deck, Cappadonna und dem verstorbenen Old Dirty Bastard (ODB).

Die 25th Anniversary Tour führt den Wu-Tang Clan am 11. Juli in die Wiener Stadthalle. Livesets sind beim Wu-Tang Clan eine Familienangelegenheit, bei der jedes Mitglied der Crew seine lyrischen Beiträge zu den acht Studioalben, sowie bemerkenswerte Ausschnitte aus der Wu-Tang-Solodiskografie präsentiert. Mit dem allgegenwärtigen Wu-Tang "W", das alle Winkel der Bühne flankiert, ist die Musik des Wu-Tang Clan so vertraut, dass ihre Shows eine einzigartige Massenwirkung haben.

Kultband Deep Purple

Deep Purble zählt seit mittlerweile über 50 Jahren zu den erfolgreichsten Bands der Rockgeschichte. Seit April 2022 mit Simon McBride an der Gitarre (Mark IX) sind Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice und Don Airey bereit, die Rockwelt erneut live zu erobern – inklusive Gerüchte über die Arbeit an einem neuen Album. Es gibt kaum genug Superlative, um den Beitrag, den Deep Purple für die Rockmusik geleistet hat, angemessen zu würdigen. Die Vorfreude auf die Rock Royalty am 12. Juli in der Wiener Stadthalle ist logischerweise enorm.

Sting – „My Songs-Tour“

Mit seiner gefeierten „My-Songs-Tour“ tritt Sting am 17. Juli in der Wiener Stadthalle auf. Fans dürfen sich auf eine musikalische Zeitreise mit Klassikern wie „Englishman In New York“, „Fields Of Gold”, „Shape Of My Heart”, „Every Breath You Take”, „Roxanne”, „Message In A Bottle” sowie viele andere seiner Erfolge freuen. "My Songs" ist eine ausgelassene, dynamische Show, die sich auf die beliebtesten Songs von Sting konzentriert, sowohl als Solo-Künstler wie auch mit The Police. Sting wird auf seiner Tour von einem elektrischen Rock-Ensemble begleitet.

AnnenMayKantereit – Pop-Rock aus Köln

Der Bandname setzt sich aus den Nachnamen der drei Bandmitglieder zusammen, die ihre Karriere 2011 als Schulband und Straßenmusiker in Köln begannen. Die Stimme von Sänger Henning May ist wohl genauso markant wie der Bandname. Auch ohne Label und professionell produziertes Studioalbum gelang es ihnen, sich an die Spitze der deutschen Charts zu katapultieren. In ihren Songs behandeln sie Themen, die viele junge und jung gebliebene Menschen beschäftigen. Mittlerweile konnten sie zahlreiche Auszeichnungen einheimsen und mit ihren Platten und Single-Auskopplungen stürmen sie die Charts und am 31. August auch die Wiener Stadthalle.

