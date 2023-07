Sommerakademie zur Zukunft des Tourismus am Neusiedlersee

Eisenstadt (OTS) - Erstmalig veranstaltet die FH Burgenland in Kooperation mit dem Bündnis Nachhaltige Hochschulen und der Universität für angewandte Kunst Wien eine Sommerakademie (SOAK Biomimicry 2023).

Diese findet von 9. bis 15. Juli in der Region Neusiedlersee statt.

Vor allem im Burgenland sind die Auswirkungen des Klimawandels für den Tourismusbereich rund um die Region Neusiedlersee schmerzlich zu spüren. Der Problematik will man sich bei der ersten Sommerakademie (SOAK Biomimicry 2023) des Bündnis Nachhaltige Hochschulen professionell und wissenschaftsbasiert widmen.

Die FH Burgenland ist 2023 Gastgeberin. Mitveranstalterinnen sind die FH Campus Wien, FH Vorarlberg und die Universität für angewandte Kunst Wien. Im Fokus steht der Biomimicry-Ansatz. Biomimicry bedeutet von der Natur inspirierte Innovation zu nutzen, um potenzielle Lösungen für menschliche Probleme vorzuschlagen.

Teilnehmer*innen der Sommerakademie sind Studierende und Lehrende von Hochschulen aus dem In- und Ausland, genauer aus Österreich, Schweden, Polen, der Slowakei und den USA.

Spezieller Fokus liegt diesmal auf den Problemen, die der Klimawandel für Dörfer und Städte rund um den Neusiedler See und deren Wirtschaft bedeutet, die stark vom Tourismus abhängt. Die Vision von SOAK Biomimicry 2023 ist es, für und mit lokalen Stakeholder*innen Möglichkeiten zur Um- und Neuorientierung zu entwickeln, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Zeitplan:

Montag, 10.7., Outdoor Aktivitäten in Mörbisch am See

Dienstag, 11.7., Outdoor Aktivitäten in Illmitz

Mittwoch, 12.7., Treffen mit Vertreter*innen der lokalen Stakeholder und Outdoor Aktivitäten in Mörbisch am See

Donnerstag, 13.7., Kreativphase am FH Campus Eisenstadt

Samstag, 15.7., Präsentationen am FH Campus Eisenstadt

Für weitere Fragen oder die Koordination Ihres Besuches vor Ort inkl. der Möglichkeit für Interviews kontaktieren Sie mich bitte unter 0664 885 03 927

Rückfragen & Kontakt:

FH Burgenland

Mag. Christiane Staab

Kommunikation

+43 (0)664 885 03 927

christiane.staab @ fh-burgenland.at

www.fh-burgenland.at