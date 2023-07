Verkehrsinformation in Echtzeit für noch mehr Sicherheit durch Gemeinschaftsprojekt EVIS.AT

Neue Ära der Zusammenarbeit zwischen ASFINAG, ÖAMTC, Klimaschutzministerium, Bundesländern, Städten und ITS-Organisationen: mehr Information für pünktlicheres Ankommen

Wien (OTS) - Bestens informierte Verkehrsteilnehmende sind sicher unterwegs. Dieses Ziel verfolgt die ASFINAG mit der Bereitstellung zahlreicher Daten von Baustellen bis zur Verkehrsbehinderung. Mit dem Gemeinschaftsprojekt EVIS.AT wurden jetzt die Datenwelten von mehr als 18 Partnern – unter anderem von der ASFINAG über alle Bundesländer bis hin zum ÖAMTC und dem Klimaschutz- und Verkehrsministerium zusammengeführt und werden Kund:innen in über 25 Mobilitäts- und Verkehrsinformations-Apps rund um die Uhr angeboten.

Das Wesentliche dabei: Die Informationen umfassen mehr als 12.000 Kilometer Straßennetz, somit neben den Autobahnen und Schnellstraßen auch die wichtigsten Landes- und Gemeindestraßen. Diese Infos werden in Echtzeit übermittelt und bilden so auch die Basis für ein verkehrsträgerübergreifendes (also nicht „nur“ auf den individuellen Straßenverkehr beschränktes) Verkehrsmanagement. EVIS.AT war ein Kooperationsprojekt unter der Leitung der ASFINAG, welches mittlerweile erfolgreich abgeschlossen wurde und jetzt die Ergebnisse direkt den Partner:innen zur Verfügung stellt.

Generalsekretär Herbert Kasser, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie:

„Mit der EVIS.AT-Kooperation haben wir in Österreich einen weiteren Meilenstein in der Kooperation der Stakeholder im Bereich der Generierung, dem Austausch und der Zurverfügungstellung hochwertiger Verkehrsinformationsdaten durch die öffentliche Hand geschaffen. Diese neuen Daten bilden eine wesentliche Grundlage für zukünftige betreiberübergreifende und in weiterem Schritt auch multimodale Verkehrsmanagementstrategien und tragen damit zu einer klimafreundlicheren Mobilität in Österreich bei.“

Josef Fiala, Vorstand ASFINAG:

„Diese Zusammenarbeit und vor allem dieses Service für Kundinnen und Kunden ist in Europa einzigartig. Wir haben Verwaltungsgrenzen überwunden, um eine flächendeckende Verkehrsinformation in Echtzeit anzubieten. Derartige Innovationen sind eine unerlässliche Basis für weitere Entwicklungen im Verkehrsbereich, wie etwa integriertes Verkehrsmanagement oder die immer wichtiger werdende Verschmelzung der Datenwelten von Infrastruktur und Fahrzeugen. Die gute Kooperation derart vieler Partnerorganisationen erhöht zudem die Qualitätssicherung und stellt diese langfristig sicher.“

Oliver Schmerold, Direktor ÖAMTC:

„Als größter privater Mobilitätsdienstleister des Landes sind wir ein wichtiger Partner, der seine Expertise im Bereich Verkehrsinformation einbringt. Die EVIS.AT-Daten sind essentielle Grundlage für ein österreichisches Verkehrslagebild in Echtzeit und verschaffen allen Nutzer:innen einen entscheidenden Informationsvorsprung. EVIS.AT ist ein gelungenes Modell für die Zusammenarbeit privater Organisationen mit der öffentlichen Hand. Für mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit im heimischen Verkehr.“

Albert Kreiner, Präsident Österreichisches Institut für Verkehrsdateninfrastruktur:

„Mit EVIS.AT wird die mit der GIP (Graphenintegrationsplattform Österreich, das einheitliche multimodale Verkehrsreferenzsystem für ganz Österreich) und der Verkehrsauskunft Österreich begonnene Zusammenarbeit der Länder mit dem BMK, ASFINAG, ÖBB und dem Österreichischen Städte- und Gemeindebund im Bereich der Verkehrsdateninfrastruktur erfolgreich fortgesetzt. Ressourcen werden gebündelt und aufgebaute Meldeprozesse in die zuständigen Verwaltungseinheiten garantieren qualitativ hochwertige digitale Dateninfrastrukturen und Services. Die Entwicklungen und Anforderungen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich benötigen solide und qualitätsgesicherte Dateninfrastrukturen, die hier durch ein gemeinsames Vorgehen aller Kooperationspartner gewährleistet werden. Kooperation ist die Voraussetzung für digitales Verkehrsmanagement und Entwicklung CO² neutraler Mobilitätsstrategien der Zukunft.“



Für den Kunden-Nutzen individuell entwickelt

Die Inhalte dieser neuen Ära der Verkehrsinformationen stehen Kund:innen in allen Anwendungen zur Verfügung: von der ASFINAG App über ÖAMTC, den Info-Kanälen der Bundesländer bis hin zu den Verkehrsverbünden. Parallel dazu laufen bereits konstruktive Gespräche, diese Daten bei Navi-Anbietern und bei Rundfunkanstalten, Stichwort Verkehrsinfos, einzubinden.

Erstmals liegt somit ein umfassendes Datenpaket als Grundlage vor – für höchstmögliche Stabilität und Qualität der Informationen. Die Vorteile: Gewährleistung von noch mehr Sicherheit, bessere Verkehrsplanung zur Erhöhung der Pünktlichkeit und Darstellung aller Verkehrsträger zur individuellen Entscheidung über das Transportmittel der Wahl.

Dafür sorgen mehr als 80 erfassende Standorte, die Baustellen und Verkehrsmeldungen monitoren. Daten aus über 3,5 Millionen Kilometer Fahrleistung von Fahrzeugen werden täglich anonymisiert in das System eingespeist – dadurch erfährt die Reisezeit-Berechnung und Erkennung von Staus einen deutlichen Qualitätsschub.

