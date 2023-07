Sanierungsoffensive 2023/24: Kampagne Sanierungsbonus; alte Fenster und Türen sanieren und tauschen

Wien (OTS) - „Dichter ist besser“, sagt Manfred Gaulhofer, der Sprecher der Plattform Fenster Österreich, zur aktuellen Sanierungsoffensive des BMK „Österreich ist nicht ganz dicht“. Es ist bekannt, dass eine Gebäudesanierung nicht nur optisch frischen Wind ins Haus bringt, sondern auch die Kosten für die Nutzung deutlich reduziert. Vor allem ältere Häuser sind selten gut gedämmt. Sowohl die Wände und Decken als auch die Fenster und Türen lassen die Kälte von außen eindringen – und die Heizung muss in solchen Häusern im Winter rund um die Uhr laufen.

Abhilfe kann man ganz einfach schaffen. „Vermeiden lässt sich unnötiges Heizen mit einer wirksamen Dämmung und einer Erneuerung der Fenster und Türen. Neue Fenster und Türen sorgen dafür, dass sowohl niedrige als auch hohe Temperaturen draußen bleiben und der Wohnkomfort steigt.“ streicht Gaulhofer heraus. Alleine das Heizsystem zu tauschen, ist nicht genug, wenn die Fenster und Türen nicht ganz dicht sind.

Die österreichische Bundesregierung stellt für die Verbesserung der Energieeffizienz bestehender Gebäude in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt 940 Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert wird unter anderem die thermische Sanierung von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Reihenhäusern, die älter als 20 Jahre sind. Die Förderung für den Fenstertausch allein beträgt bis zu 3.000 Euro, bei umfassenden Sanierungsvorhaben gibt es bis zu 14.000 Euro an Förderung.

Gerade in Zeiten hoher Zinsen ist die Investition von Erspartem in die Erhöhung des Werts des eigenen Zuhauses eine der sinnvollsten Entscheidungen von Hauseigentümern und Mietern.

„Wir laden daher alle ein, die an eine Sanierung ihres Hauses denken, gerade jetzt aktiv zu werden und diese Fördermöglichkeiten zu nützen“, empfiehlt Manfred Gaulhofer. Die Mitglieder der Plattform Fenster Österreich bieten gerne umfassende Beratung an, wie sich eine Sanierung am besten umsetzen lässt.

