Live im Ö3-Wecker: Christina Stürmer verkündet Bühnen-Comeback mit MTV-Unplugged im August im Wiener Volkstheater

Wien (OTS) - Lange war es ruhig um sie, jetzt meldet sich Christina Stürmer zurück! Live im Ö3-Wecker verkündete sie heute ihr Bühnen-Comeback – und zwar mit einem absoluten Highlight: Als erste deutschsprachige Künstlerin wird sie im August zwei MTV-Unplugged-Konzerte im Wiener Volkstheater spielen. Gerade rechtzeitig zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum.

Bei Robert Kratky im Ö3-Wecker spricht sie über ihre Pläne für die nächsten Wochen und Monate: Am 22. und 23. August steht sie für die Aufnahmen für MTV-Unplugged auf der Bühne des Wiener Volkstheaters – ein Livekonzert vor Publikum und mit den Akustik-Versionen ihrer großen Hits (Vorverkaufsstart am 7. Juli via Ö-Ticket).

Das Konzert wird im November in ORF 1 zu sehen sein.

„Ich hoffe, alle anderen finden das auch so genial und crazy wie ich, aber ich werde ein MTV-Unplugged machen. Ja, Christina Stürmer macht ein MTV-Unplugged“, so Stümer. Robert Kratky gratuliert: „Herzliche Gratulation vom ganzen Ö3-Team. Warum wir uns so wahnsinnig freuen:

Wir waren von Anfang an dabei und haben diese Karriere beobachtet und jedes Mal ist sie noch größer geworden, noch cooler. Und trotzdem bist du immer du geblieben.“

Die Planung läuft schon seit einiger Zeit: „Die ersten Gespräche mit MTV per Zoom haben wir geführt, als ich gerade schwanger war mit meiner zweiten Tochter, mit Lotta. Die ist jetzt schon 2,5 Jahre alt, das heißt, vor drei Jahren haben die ersten Gespräche stattgefunden. Natürlich einfach die Planung, die Vorbereitung, wie viele Listen es gibt, welche Gäste ich gerne dabei hätte, die Band ist fix dabei aber es gibt noch Zusatzmusiker, und und und. Welche Songs überhaupt – also klar, „Ich lebe“ darf nicht fehlen, oder „Engel fliegen einsam“ ... Das ist eine irre Herausforderung, aber ich freue mich einfach ur!“, so Stürmer.

Die ersten Proben und Vorbereitungen laufen bereits für Christina und ihre langjährige Band, die sie begleiten wird. Im Herbst erscheinen das dazugehörige MTV-Unplugged-Album und der Konzertfilm. Mit diesem Highlight beendet Stürmer ihre Bühnenpausen, für 2024 ist eine Tournee geplant.

Christina Stürmer ist die erste Künstlerin (unter allen Künstler:innen), die zwanzig Mal für den Amadeus-Austrian-Music-Award nominiert war und diesen auch elf Mal gewonnen hat. Nun ist sie die erste weibliche Künstlerin im deutschsprachigen Raum, die eingeladen wurde, ein MTV-Unplugged-Album aufzunehmen.

Den Beitrag aus dem heutigen Ö3-Wecker zum Nachhören:

https://oe3.orf.at/player/20230706/3WEK/1688625768000

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 87878/19121

bernadette.aigner @ orf.at