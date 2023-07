Premiere in Vorarlberger „Jägeralpe“: 1. österreichische Pizza von Fini's Feinstes

Vorarlberg (OTS) - Arrivederci, Margherita e Calzone – servus, Heidi und Sepp! Gemeinsam mit dem Kochbuchautor und Food-Fotograf Marian Moschen kreierte die Traditionsmühle Fini’s Feinstes die erste österreichische Pizza: Die Aktion soll auf die Qualität des heimischen Weizens aufmerksam machen. Die Community durfte per Online-Voting über die Namen der Pizza abstimmen, wovon eine sogar mit echtem Vorarlberger Bergkäse begeistert: Mehr als 15.000 Stimmen entschieden nun, dass die erste rot-weiß-rote Pizza „Heidi“ und „Sepp“ heißt. Premiere feierte die 1. österreichische Pizza am 5. Juli im Vorarlberger 4-Sterne Superior-Hotel „Jägeralpe“: Dort gibt es die Pizza exklusiv in ganz Österreich den ganzen Sommer als besonderes Special auf der Speisekarte – aus dem eigenen Holzofen, versteht sich.

Gleichzeitig überraschte die Mühle mit einer neuen glutenfreien Pizzamehl-Alternative: „Fini’s Feinstes glutenfreier Bio-Pizzamix“ kommt parallel zur Premiere der ersten österreichischen Pizzen in die Regale. Hotelchefin Jasmin Jäger, selbst von Zöliakie betroffen, freut sich besonders über die gemeinsame Initiative mit Fini’s Feinstes: „ Unsere Gäste sind große Liebhaber:innen unserer traditionellen Holzofenpizzen, frisch vor dem Gast gebacken. Die Premiere der ersten österreichischen Pizza ist für uns eine Hommage an den österreichischen Weizen und gleichermaßen die Vielfalt beim glutenfreien Pizza-Genuss. Als ausgezeichnetes Umwelthotel achten wir natürlich auf Herkunft und sind uns unserer Verantwortung bewusst “. All jene, die den glutenfreien Pizzamix zuhause selbst verkneten wollen, schauen in die Regale von Billa und Billa Plus: Dort ist „Fini’s Feinstes Bio-Pizzamix“ zum UVP von 5,39 Euro erhältlich.





Pizzen „Heidi“ und „Sepp“ ab sofort in der Jägeralpe

Aus Liebe zur Region: „ Die Zutaten auf der ersten österreichischen Pizza könnten nicht regionaler sein – und die Namen nicht österreichischer: So kommen auf die knusprigen Teige etwa herzhafter Vorarlberger Bergkäse und feine Alpenkräuter – hier fiel die Wahl der Community auf den Namen ‚Heidi‘. Ebenso zur Wahl standen ‚Josefine‘ und ‚Gerti‘. Ihr Amico überzeugt mit würzigem Speck und frischem Schnittlauch, diese Pizza trägt nun den Namen ‚Sepp‘. Sie setze sich damit gegen ‚Ferdl‘ und ‚Franzl‘ durch “, so Fini’s Feinstes-Marketingchef Harald Lang zum rekordverdächtigen Online-Namensvoting, das mehr als 15.000 Stimmen erreichte. Wer die knusprigen Fladen jetzt verkosten möchte, schaut ab sofort in der Vorarlberger Jägeralpe vorbei. Die Familie Jäger setzt die österreichische Pizza für den gesamten Sommer exklusiv auf die Speisekarte – die beeindruckende Aussicht auf die Alpen gibt’s obendrauf und macht den Genuss gleich noch authentischer. Die Jägeralpe bäckt die Pizzen klassisch und glutenfrei, zum Einsatz kommt das klassische Bio-Pizzamehl sowie der neue Bio-Pizzamix von Fini’s Feinstes. Die Rezepte zum Nachbacken für zuhause gibt’s übrigens ab sofort via finis-feinstes.at.





NEU: „Fini’s Feinstes glutenfreier Bio-Pizzamix“ als Alternative

Pizzateige müssen sich gut dehnen und in Form bringen lassen, dürfen dabei nicht reißen und sollen gleichzeitig luftig aufbacken: Für all diese Teig-Eigenschaften braucht es hohe Kleberwerte und viel Protein im Getreidemehl. Glutenfreie Mehl-Alternativen für knusprige Pizzaböden wie das Original waren bisher schwer zu finden, doch: Nun präsentieren die Müller:innen hinter Fini’s Feinstes den neuen „glutenfreien Bio-Pizzamix“, der mit den denselben Backeigenschaften und dem gewohnten, vollwertigen Geschmack überzeugt. Der Pizzamix besteht aus feinst vermahlenem Mais- und Linsenmehl, ist zertifiziert glutenfrei und in 100% Bio-Qualität. Die Neuheit ist in ausgewählten Billa und Billa Plus-Filialen erhältlich, der UVP liegt bei 5,39 Euro.

