BONES and STONES in the landscape - raumgreifende performance premiere des internationalen ensembles in lindabrunn

See the stars, the grass, the pores on the skin and the erosion of stones

BONES and STONES ist ein Spiel mit Assoziationen, eine multidimensionale Utopie. Rando Heinemann

Wien/St.Pölten/Lindabrunn/Baden (OTS) - Ab 9. september gräbt die Künstlerin und Choreografin Claudia Bosse mit BONES and STONES in the landscape gemeinsam mit Tänzerinnen unterschiedlichen Alters in der Zeit, in der Entstehung unseres Planeten und dringt durch seine Schichten und Sedimente. Auf der Suche nach der Erinnerung der Steine bewegen sich Anna Biczok, Marcella San Pedro, Anita Kaya, Myrte Bokelmann, Carla Rihl und Christa Zuna Kratky durch die Landschaft des Symposion Lindabrunn, erschaffen poetische Verwebungen mit Steinen, Knochen, Schall und Schutt.



BONES and STONES ist ein Spiel mit Assoziationen, eine multidimensionale Utopie.

BONES and STONES in the landscape begründet ein weiteres Kapitel von Theater in der Landschaft. Die neueste Arbeit der innerhalb und außerhalb Europas arbeitenden Nestroy-Preisträgerin Claudia Bosse entfaltet sich als choreographische Umgebung unter freiem Himmel. Hybride Körper bewegen sich in Live Sounds von Günther Auer durch das Areal. Nackte Steine treffen auf bloße Haut, belebte Materie begegnet kosmischen Staub. Premiere: 9. September 19h

Rückfragen & Kontakt:

Pressepaket: www.theatercombinat.com/projekte/bones/bonesstones_landscape.html

buero@theatercombinat.