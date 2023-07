Größte Internationale Netzwerkkonferenz erstmals in Wien

CEU und CSH: Wer die Zukunft gestalten will, muss Netzwerke verstehen.

Die NetSci2023 ist zweifellos die größte und wichtigste Veranstaltung in der Netzwerkwissenschaft. Sie bringt Forschende aus verschiedenen Disziplinen in Kontakt, die sonst nur selten Gelegenheit zum Gedankenaustausch haben. Ich freue mich besonders auf die neuen Ideen, die unter den Teilnehmer:innen entstehen und zur Weiterentwicklung dieses spannenden Forschungsgebietes beitragen werden Stefan Thurner, President Complexity Science Hub 1/2

Netzwerke und Networking sind Schlagworte, die jede:r kennt - nicht umsonst, denn das Wissen über soziale oder wirtschaftliche Strukturen kann die Effizienz erheblich steigern. Die Netzwerkwissenschaft hat deshalb in den letzten Jahrzehnten eine explosionsartige Entwicklung erfahren. Wir haben das Gerüst der Komplexität aufgedeckt, die Gesetze für das Wachstum großer Netzwerke entdeckt und verstehen die dynamischen Prozesse in ihnen. Die Früchte dieser Entwicklung reichen von der Entwicklung von Arzneimitteln über die Entschärfung von Wirtschaftskrisen bis zur Verbesserung des Internets, oder zur Steigerung der Effizienz der Seuchenbekämpung János Kertész, Head Department of Network and Data Science, Central European University 2/2

Wien (OTS) - Von 10. bis 14. Juli 2023 wird Wien erstmals zum globalen Zentrum führender Netzwerkwissenschafter:innen. Mit über 850 Forschenden aus rund 50 Ländern verzeichnet die NetSci 2023, organisiert vom Complexity Science Hub (CSH) und der Central European University (CEU), dieses Jahr einen Besucher:innenrekord.



Ob im menschlichen Körper, im Bankensystem oder in der KI - Netzwerke durchdringen alle Aspekte unseres Lebens. Die Konferenz zieht deshalb Forschende aus einem breiten Spektrum von Disziplinen an, darunter Informatik, Physik, Medizin, Wirtschaft und Kunst.



Auch die Keynotes unterstreichen eben jene Interdisziplinarität und Vielfalt: Shlomo Havlin etwa, der bahnbrechende Beiträge zur Erforschung von abhängigen Netzwerken wie Kommunikations- und Stromnetzen geleistet hat, wird über die Anwendung von supraleitenden Elementen sprechen. Mirta Galesic wiederum wird empirische Beispiele von Glaubensnetzwerken zeigen und in ihrer Keynote berichten, wie wenig isoliert unsere Überzeugungen in sozialen oder wissenschaftlichen Fragen sind.



Die NetSci2023 in Wien ist ein starkes Signal für die Bedeutung der Stadt als Wissenschaftsstandort. Derzeit absolvieren hier etwa 200.000 Studierende an 23 Hochschulen rund 2.600 verschiedene Studiengänge. CSH und das Department für Data und Netzwerkwissenschaften der CEU sind die in Österreich führenden Institutionen für Netzwerkwissenschaften und werden u.a. von der Stadt Wien unterstützt.



Akkreditierung für Journalist:innen

Journalist:innen haben die Möglichkeit, sich für die Dauer der Konferenz oder Teile davon zu akkreditieren. Wenden Sie sich dazu bitte an Anja Böck oder Susanne Hofmarcher.



Infos zur NetSci 2023: 10. bis 14. Juli 2023 (8:30-18:30 Uhr), Universitätsring 1, 1010 Wien



Das Programm der Konferenz

Video-Ankündigung



Über die CEU



Die Central European University (CEU) ist eine der internationalsten Universitäten der Welt.

Ihr einzigartiger Gründungsauftrag macht sie zu einem anerkannten Zentrum für die Erforschung wirtschaftlicher, historischer, sozialer und politischer Herausforderungen und zu einer Quelle der Unterstützung für den Aufbau offener und demokratischer Gesellschaften, die die Menschenrechte und die Menschenwürde achten. Die CEU ist in den Vereinigten Staaten und Österreich akkreditiert und bietet englischsprachige Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien in den Bereichen Sozial- und Geisteswissenschaften, Recht,

Umweltwissenschaften, Management und öffentliche Administration an. An der CEU sind mehr als 1.500 Studierende aus über 100 Ländern immatrikuliert, die Lehrkräfte kommen aus über 50 Ländern.



Über den CSH

Der Complexity Science Hub (kurz: CSH Vienna) wurde mit dem Ziel gegründet, Big Data zum Nutzen der Gesellschaft einzusetzen. Der CSH Vienna bereitet unter anderem große Datensätze systematisch und strategisch so auf, dass Auswirkungen von Entscheidungen in komplexen Situationen vorab getestet und systematisch bewertet werden können. Damit liefert der Complexity Science Hub die Grundlagen für eine evidenzbasierte Politik.

CSH-Mitglieder sind AIT Austrian Institute of Technology, Central European University, Donau-Universität Krems, Medizinische Universität Wien, TU Wien, TU Graz, Vetmeduni Wien, WU Wien und WKÖ.

NetSci23 - Internationale Konferenz Netzwerkwissenschaften

Täglich von 10. bis 14. Juli 2023



Datum: 10.07.2023, 08:30 Uhr

Ort: Universität Wien, Hauptgebäude

Universitätsring 1, Wien, Österreich

Url: https://netsci2023.wixsite.com/netsci2023/program

