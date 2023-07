Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „Klassik unter Sternen“ in Göttweig bis zum Musikkabarett in Melk

St.Pölten (OTS) - Heute, Mittwoch, 5. Juli, lädt Elīna Garanča zum mittlerweile 15. Mal zu „Klassik unter Sternen“ im Stift Göttweig, wo die Mezzosopranistin ab 20.30 Uhr ein Programm von Frank Sinatras „My way“ über Franz Lehárs „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ bis zu Giacomo Puccinis „Vissi d´arte“ singt. Mit dabei sind u. a. auch Felix Pacher, Nadja Kaiserseder und Leonie Paulus, Preisträger und Preisträgerinnen des Nachwuchsbewerbes „ZukunftsStimmen“. Nähere Informationen beim Stift Göttweig unter 02732/85581-231; Karten unter www.klassikuntersternen.at bzw. www.oeticket.com.

Ebenfalls heute, Mittwoch, 5. Juli, wird am Vorplatz der Pfarrkirche von Mistelbach die diesjährige Reihe „vielmusik am Kirchenberg“ mit Mia Zwoa bis 7 (Anna Kontriner, Eva Beran, Friedl Brandstetter, Lore Weisswasser, Karin Maria Lehner-Guganeder, Peter Schabasser und Reinhard Brandstetter) eröffnet. Beginn ist um 20.30 Uhr; der Eintritt ist frei; bei Schlechtwetter wird in die Verabschiedungshalle übersiedelt. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-5262, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.mistelbach.at.

„Lehrende konzertieren“ heißt es heute, Mittwoch, 5. Juli, ab 19.30 Uhr im Rahmen der diesjährigen Sommerakademie Lilienfeld im Dormitorium des Stiftes; am Sonntag, 9. Juli, gibt es ab 19.30 Uhr in der Stiftsbasilika und im Dormitorium einen weiteren Termin. Zudem gibt es am Freitag, 7. Juli, ab 15.30 Uhr im Kaisersaal und ab 19.30 Uhr in der Stiftsbasilika und danach im Dormitorium bzw. am Samstag, 8. Juli, ab 15.30 Uhr im Kaisersaal Abschlusskonzerte der Studierenden, am Samstag, 8. Juli, ab 19 Uhr im Dormitorium das Festabschlusskonzert und am Sonntag, 9. Juli, ab 10 Uhr in der Stiftsbasilika einen vom Vokalensemble O Musica Wien unter der Leitung von Lilia Khomenko und Yi-Ting Wu-Mittermayer an der Orgel gestalteten Festgottesdienst mit Josef Gabriel Rheinbergers „Missa sincere in memoriam“ op. 187. Karten u. a. an der Stiftspforte unter 02762/52420-11; nähere Informationen unter 0664/9368574, e-mail office @ musikkurse.at und www.musikkurse.at.

Morgen, Donnerstag, 6. Juli, beehren mit Ernst Molden und dem Nino aus Wien der „Leonard Cohen Wiens” und der „Bob Dylan vom Praterstern” im Rahmen von „Stadt:Kultur im Park“ den Kurpark Baden. Beginn ist um 19.30 Uhr; Karten u. a. unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.stadt-kultur.at.

Morgen, Donnerstag, 6. Juli, ist auch David Garrett im Zuge seiner Tour zum neuen Album „Iconic“ zu Gast in Grafenegg. Am Samstag, 8. Juli, lassen dann die Sopranistin Daniela Fally, der Tenor Daniel Behle und das Tonkünstler-Orchester unter Thomas Rösner unter dem Motto „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“ Wien und Komponisten wie Johann Strauss, Franz Lehár, Franz von Suppè, Robert Stolz u. a. hochleben. Beginn am Wolkenturm ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Zur Eröffnung des „Kultur.Sommers.Semmering“ singt Birgit Minichmayr, begleitet von Bernhard Lhotzky und Band, morgen, Donnerstag, 6. Juli, ab 19.30 Uhr im Kulturpavillon vor dem Panhans unter dem Titel „As an Unperfect Actor“ Sonette von William Shakespeare. Am Samstag, 8. Juli, steht hier ab 19.30 Uhr mit dem von der Mezzosopranistin Patricia Nolz und dem Pianisten Florian Krumpöck gestalteten Abend „Frauenliebe und –leben“ ein weiteres Konzert auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Beim Festival Retz bestreitet das Bläserensemble Federspiel morgen, Donnerstag, 6. Juli, ab 19.30 Uhr im Innenhof von Schloss Gatterburg das Eröffnungskonzert „Albedo“. Am Samstag, 8. Juli, folgt im Zuge einer Radtour von Retz nach Platt ab 11 Uhr in der Nusswald-Kellergasse bei freiem Eintritt der „UNESCO Beat“ von Albin Paulus, ehe am Sonntag, 9. Juli, das Sinfonische Blasorchester der Musikschule Retz ab 11 Uhr auf Schloss Gatterburg die musikalische Matinée „Symphonic Metamorphosis“ spielt. Nähere Informationen und Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

„Kultur bei Winzerinnen und Winzern 2023“ bringt morgen, Donnerstag, 6. Juli, im Weinhof Ettenauer in Höbenbach „Na Prost“, ein von der Kellergassen-Combo begleitetes Lesekabarett von Katharina Grabner-Hayden (www.weinhof-ettenauer.at), am Freitag, 7. Juli, im Weingut Georg Toifl in Kleinhöflein Anna Mabo und ihr Album „Notre Dame“ (www.georgtoifl.wine) sowie am Samstag, 8. Juli, im Weingut Schabl in Königsbrunn am Wagram einen Auftritt von Ernst Molden und Walther Soyka mit „es lem“ (www.weingut-schabl.at). Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen unter www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen.

Geschichten voller Leidenschaft, Liebesfreud und Liebesleid in Tenorduetten von Claudio Monteverdi präsentieren das Ensemble Vivante und die Tenöre Tore Denys und Erich Leidal am Freitag, 7. Juli, im Kaisergarten der Kartause Mauerbach. Das Konzert „Baciando l’aria“ im Rahmen des Festivasl „Alte Musik in der Kartause Mauerbach“ beginnt um 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, e-mail mauerbach @ bda.gv.at und www.bda.gv.at.

Das Konzertfestival „Zusammenspiel“ im Stift Zwettl präsentiert am Freitag, 7. Juli, ab 19 Uhr im romanischen Kapitelsaal „The Anonymous Lover“ mit Anne-Suse Enßle und Philipp Lamprecht sowie am Samstag, 8. Juli, ab 18 Uhr in der Barockbibliothek ein Wanderkonzert mit dem Ensemble Prisma Wien. Am Sonntag, 9. Juli, gestalten der Chorus Sine Nomine und der Organist Brett Leighton sowohl den Festgottesdienst mit der „Missa Cantantibus organis“ ab 10.15 Uhr in der Stiftskirche als auch das Nachmittagskonzert „Paradiesische Harmonie – Eine Huldigung an die Heilige Cäcilia“ ab 16 Uhr in der Stiftskirche. Nähere Informationen und Karten unter 02822/2020257, e-mail info @ zusammenspiel.at und www.zusammenspiel.at.

Die Stadtkapelle Krems feiert aus Anlass ihres 70-jährigen Bestehens im Kremser Stadtpark ein zweitägiges Sommerfest: Am Freitag, 7. Juli, findet dabei ab 19 Uhr ein Pavillonkonzert statt, am nächsten Tag, Samstag, 8. Juli, geht’s dann ab 11 Uhr zum Frühschoppen mit dem Musikverein Michelhausen, ehe ab 14 Uhr die Kremser Young Dixieland Band aufspielt. Nähere Informationen unter e-mail office @ stadtkapelle-krems.at und www.stadtkapelle-krems.at.

Bei der „Sommerszene Mistelbach“ im Sportzentrum Mistelbach bringen Miss B & the Hotshots am Freitag, 7. Juli, bei freiem Eintritt Rock und Blues zu Gehör. Am Samstag, 8. Juli, folgt der Musical-Abend „A Musical Moment“ mit Auszügen aus „Elisabeth“, „Tanz der Vampire“, „Der König der Löwen“, „Mamma Mia“, „Les Miserables“ u. a. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; nähere Informationen bzw. Karten unter 02572/2515-5261, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.sommerszene-mistelbach.at.

Am Samstag, 8. Juli, präsentiert die Reihe „moz art on the roof" in Gloggnitz „Cello on Fire", eine poetisch-musikalische Reise des Cellisten Peter Hudler von Barock bis Rock, Jazz und klassischer Moderne. Nähere Informationen und Karten unter 02662/42219 bzw. 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Ebenfalls am Samstag, 8. Juli, lassen Katharina Straßer und Band ab 20 Uhr auf der Donaubühne Tulln ihre Revue „50 + 3 Jahre Austropop" hören. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

Austropop steht am Samstag, 8. Juli, auch im Stadtpark von Waidhofen an der Thaya im Fokus, wo Andy Marek & Freunde im Rahmen von „Kabarett und Musik im Stadtpark“ ab 19.30 Uhr „Es lebe der Austropop“ präsentieren. Nähere Informationen unter www.andymarek.at; Karten unter www.oeticket.com.

Austropop-Texte in Kombination mit Queen-Melodien wiederum sind das Markenzeichen von Austrofred, der am Samstag, 8. Juli, von 17 bis 20 Uhr die Kunstmeile Krems zur mobilen Konzertbühne umfunktioniert und nach einem Ausstellungsbesuch im Karikaturmuseum Krems in einem Walking Concert nach Stein zum Forum Frohner und zum Klangraum Krems in der Minoritenkirche führt. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908010, e-mail office @ kunstmeile.at und www.kunstmeile.at.

Im Rahmen des Traismaurer Kultursommers wird der Schlosshof in Traismauer ab Samstag, 8. Juli, zur Konzertbühne. Den Auftakt macht ab 20 Uhr die Jazzsängerin Simone Kopmajer mit ihrer Band. Nähere Informationen und Karten bei der Infostelle Traismauer unter 02783/8555, e-mail tourismusinfo @ schloss-traismauer.at und www.weinartzone.at/kultursommer.

Deutschsprachigen Pop und Rock präsentiert die Band Kreis.U.Quer im Rahmen des diesjährigen Purkersdorfer Kultursommers am Samstag, 8. Juli, ab 19.30 Uhr in der Bühne Purkersdorf. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Purkersdorf unter 02231/62267, e-mail gemeinde @ purkersdorf.at und www.purkersdorf.at.

Beim Open-Air in der „Kulturmü´µ“ in Hollabrunn treten am Samstag, 8. Juli, ab 20.30 Uhr Joe Traxler mit groove-basiertem Indie-Pop und Sakura mit Indie-Rock zu sozialen und politischen Themen auf. Nähere Informationen und Karten bei der „Kulturmü´µ“ Hollabrunn unter 0699/11533556, e-mail karten @ kulturmue.at und www.kulturmue.at.

„Großmütterchen Hatz tanzt“ heißt es am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Juli, beim „Schrammel.Pfad“ des diesjährigen „Schrammel.Klang.Festivals“ in Hörmanns bei Litschau, wo das Quartett Franziska Hatz, Andrea Fränzel, Richie Winkler und Sasa Nikolic jeweils ab 15 Uhr seine von Pina Bausch inspirierte Freude an tanzbarer Musik hören lässt. Nähere Informationen und Karten unter 01/4802102, e-mail office @ schrammelklang.at und www.schrammelklang.at.

Das Eröffnungskonzert der diesjährigen Altenburger Musik-Akademie am Sonntag, 9. Juli, wird als zweigeteilte Jubiläumsgala zelebriert:

Zunächst sind ab 17 Uhr in der Stiftskirche von Cornelia Sonnleithner und Martin Mairinger interpretierte Arien von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Felix Mendelssohn Bartholdy, eine Orgeltoccata der Horner Komponistin Astrid Spitznagel sowie Klänge des Gitarren-Duos Tim Martina Schäffer und Heinz Wallisch zu hören, ehe im zweiten Teil in der Stiftsbibliothek Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart, Alexander von Zemlinsky, Gottfried von Einem, HK Gruber und Franz Schubert auf dem Programm stehen; Mitwirkende sind u. a. Min Kwon, Nan-Cheng Chen, Robert Lehrbaumer, Linda Hedlund, Robert Holl und Matthias Lademann. Nähere Informationen und Karten unter e-mail ama @ musique.at und www.ama.musique.at.

Im VAZ St. Pölten lädt die New Yorker Singer-Songwriterin Suzanne Vega am Sonntag, 9. Juli, ab 20 Uhr zu „Szanne Vega - An Intimate Evening of Songs and Stories.“ Nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

„Ein Lied aus der Wachau“ erklingt am Sonntag, 9. Juli, bei einem Gartenkonzert in der Villa Strecker in Baden, wo ab 16 Uhr Michael Havlicek, Ivo Kovrigar, Beppo Binder und Martha Matscheko die schönsten Schlagermelodien aus Spielfilmen, Revuen, Singspielen und Operetten aus der Feder des Komponisten Heinrich Strecker zu Gehör bringen; begleitet werden die Solisten und Solistinnen vom Ensemble Adlibitum unter der Leitung von Pavel Singer. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at; nähere Informationen unter www.strecker.at.

Im Gasthaus Hauswiese in Baden wiederum spielt am Montag, 10. Juli, beim nächsten „Jazz auf der Hauswiese“ das Ensemble ST.O.L.Z (Helmut Strobl, Fritz Ozmec, Hannes Laszakovits und Hans Zinkl) auf. Beginn ist um 19 Uhr; Eintritt: freie Spende. Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.eu.

Schließlich bringen Bodo Wartke und die Schönengutena-Band im Rahmen der Melker Sommerspiele am Montag, 10. Juli, ab 20.15 Uhr in der Wachauarena Melk das Musikkabarett „In guter Begleitung“ auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten bei den Sommerspielen Melk unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.sommerspielemelk.at.

