Stocker: „Kucher stellt sich mit seinen Forderungen bloß“

Eine ahnungslose Partei kann keine ernsthafte Politik für die Menschen in unserem Land machen

Wien (OTS) - „Kucher stellt sich mit seinen Forderungen bloß. Der neue SPÖ-Klubchef hat die Forderung nach einer Abschöpfung von Übergewinnen in den Raum gestellt, dabei aber offenbar vergessen, dass die Bundesregierung vor Wochen das umgesetzt hat, was die SPÖ heute fordert. Bundeskanzler Karl Nehammer ist es mit seiner Drohung an Energieunternehmen, Übergewinne abzuschöpfen, gelungen, einen Dominoeffekt an Energiepreissenkungen in ganz Österreich auszulösen. Wie die aktuellen Daten beweisen, hat das auch zu einem Rückgang der Inflation geführt. Während die Bundesregierung die Menschen längst entlastet, ist die SPÖ noch damit beschäftigt, Lösungen zu finden – und hinkt dabei der Bundesregierung hinterher. Wie soll man einen Klubobmann noch ernst nehmen, der die aktuelle politische Situation nicht kennt?“, zeigt sich Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, verblüfft über die Forderung von SPÖ-Klubobmann Philip Kucher

„Diese Ahnungslosigkeit der SPÖ ist alarmierend. Alarmierend ist es auch, dass die SPÖ-Abgeordneten die Sommerpause des Parlaments als Urlaub empfinden und diese deswegen abschaffen wollen. Zumindest die Abgeordneten und Minister der Volkspartei arbeiten auch in der sitzungsfreien Zeit des Parlaments weiter für die österreichische Bevölkerung und touren gleichzeitig durch ganz Österreich, um den Menschen in unserem Land vor Ort zuzuhören und ihre Anliegen in die tagtägliche Arbeit einfließen zu lassen“, betont Stocker weiter und sagt abschließend: „Kucher hat weder Ahnung von inhaltlicher Politik, noch was die Aufgabe eines Abgeordneten im Nationalrat ist."



