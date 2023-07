Grüne verlangen Pflanzung von 100.000 neuen Bäumen in Wien

Bäume sollen für Abkühlung in der Stadt sorgen

Wien (OTS/RK) - Die Wiener Grünen haben heute, Mittwoch, bei einem Mediengespräch im Rathauspark einen Masterplan für mehr und gesündere Bäume in der Stadt gefordert. „Der nächste Hitzesommer in Wien steht bevor und es müssen rasch Maßnahmen zur Abkühlung gesetzt werden. Dazu muss keine neue Technologie gefunden werden – die gibt es bereits: große, schattenspendende Bäume“, so der nicht amtsführende Stadtrat Peter Kraus. Denn Bäume würden als natürliche Klimaanlagen fungieren und durch das Spenden von Schatten und durch die Verdunstung die Umgebungstemperatur deutlich senken. „Wir Grüne fordern daher 100.000 neue Bäume an neuen Standorten in der ganzen Stadt, und das so schnell wie möglich“, verlangte Kraus. Dies entspreche etwa der Anzahl der derzeit im Wiener Straßenraum vorhandenen Bäume.



Andere europäische Städte würden beispielgebend vorangehen. So will man etwa in Paris in den kommenden Jahren 170.000 neue Bäume pflanzen, um für die Klimakrise gewappnet zu sein; ähnliche Vorhaben gebe es in Barcelona, Zürich und vielen deutschen Städten. Auch die Pflege und die Bewässerung der bestehenden Bäume wird von den Grünen kritisiert: Ein aktueller Stadtrechnungshof-Bericht zeige, dass in Wohnhausanlagen von Wiener Wohnen mehr als ein Drittel der Jungbäume in den ersten zwei Jahren abgestorben wären und nachgepflanzt worden seien. Gründe dafür seien zu kleine Baumscheiben und mangelnde Bewässerung der Jungbäume. „Bäume werden schlecht gepflegt und nicht ausreichend bewässert. Die Stadt muss den Schutz und die Pflege unserer Stadtbäume zur Priorität machen“, verlangte Gemeinderätin und Grünen-Umweltsprecherin Huem Otero García. Dafür seien mehr Ressourcen bei Personal, Fahrzeugen und Budget für die zuständigen Magistratsabteilungen notwendig, so die Forderung.

