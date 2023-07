Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Werner Korn: „Brückenbauer zwischen Kultur und Publikum“

Der Publizist und Kulturveranstalter war Mitgründer des Echoraum und Mitorganisator des Wienerlied-Festivals "wean hean"

Wien (OTS) - „Lebenslange Neugier und Lust am dialogischem, kooperativen Schaffen zeichneten Werner Korn, den wir so schmerzlich vermissen, aus. Werner Korn war immer ein Vorreiter, wenn es darum ging, dem Abseitigen eine Bühne zu geben und für das Experimentelle zu kämpfen“, erinnert Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler an das Engagement des Publizisten und Kulturveranstalters. „Mit dem Echoraum, den er noch bis 2021 leitete, schuf Werner Korn einen Raum für Diskurs, Begegnung und Auseinandersetzung mit dem wenig Gehörten, wenig Gesehenen und wenig Gelesenen. So war es wesentlich auch sein Verdienst, dass sich künstlerische Grundlagenforschung in Österreich etablieren konnte.“

„Es gelang Werner Korn, als Brückenbauer zwischen Kultur und Publikum das Besondere nicht nur in den Fokus zu rücken, sondern auch Menschen dafür zu begeistern. In tiefer Trauer müssen wir uns von diesem für die Österreichische, aber besonders für die Wiener Kulturszene so wichtigen Menschen verabschieden. Meine Anteilnahme gilt allen Freundinnen und Freunden, Wegbegleiter*innen und natürlich besonders seiner Familie“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Erst im Dezember 2022 hatte die Kulturstadträtin das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien an Werner Korn verliehen.

