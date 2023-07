Stiftung für Wirtschaftsbildung: Grünes Licht für weitere drei Jahre

Gründungsorganisationen beschlossen die Finanzierung der Stiftung bis 2027.

Wien (OTS) - Die Finanzierung der Arbeit der Stiftung für Wirtschaftsbildung ist für weitere drei Jahre gesichert. Die sieben Gründungsorganisationen (s.u). haben beschlossen, die ursprünglich auf drei Jahre angelegte Finanzierung um drei weitere Jahre – also bis 2027 – auszudehnen. Diese Verlängerung ermöglicht es der Stiftung, ihr Engagement für eine bessere wirtschaftliche Bildung für die Jüngsten in unserer Gesellschaft fortzusetzen und auszubauen.

„Die Verlängerung der Finanzierung für weitere drei Jahre ist ein starkes Signal der Unterstützung seitens der Gründungsorganisationen", so Matthias Reisinger, geschäftsführender Vorstand der Stiftung für Wirtschaftsbildung, und weiter: „Mit diesem zusätzlichen finanziellen Rückhalt sind wir nun in der Lage, unsere Programme und die Arbeit der Stiftung weiter auszubauen und voranzutreiben.“

Die Stiftung für Wirtschaftsbildung blickt auf produktive erste zweieinhalb Jahre zurück: Nach der Gründung im Jahr 2021 wurden zahlreiche Lehrinhalte und -programme entwickelt. Darunter der Schulpilot „Wirtschaftsbildung“, für den mittlerweile 60 Schulen aus ganz Österreich begeistert werden konnten, die Organisation und Umsetzung fachspezifischer Fortbildungen für Lehrkräfte, Vernetzungstreffen, Schulcoachings, mit wirtschaft-erleben.at ein eigenes Webportal für Lehrerinnen und Lehrer sowie über 100 Schul-Aktionstage für Wirtschaftsbildung.

„Als die Stiftung für Wirtschaftsbildung im Jahr 2021 ihre Arbeit aufgenommen hat, war nicht klar, ob die geplanten Maßnahmen realisierbar sind und die nötige Wirkung entfalten", erinnert sich Aufsichtsrats-Vorsitzende und Direktorin der Gründungsorganisation Oesterreichische Nationalbank (OeNB) Petia Niederländer und ergänzt: „Mittlerweile sehen wir, dass die zahlreichen Programme der Stiftung umgesetzt und von Lehrer:innen und Schüler:innen positiv angenommen werden. Die Verlängerung der Finanzierung ist die logische Konsequenz dieser Erfolgsgeschichte.“

Über die Stiftung für Wirtschaftsbildung

Die Stiftung für Wirtschaftsbildung wurde im Jahr 2021 ins Leben gerufen, um das Thema Wirtschaftsbildung im österreichischen Bildungssystem zu stärken und verbreiten und Lehrkräfte bei der Umsetzung zu unterstützen. Junge Menschen sollen möglichst früh mit grundlegenden Wirtschafts-, Finanz- und Zukunftskompetenzen auf ihr Leben nach der Schule vorbereitet werden. Um das zu erreichen, arbeitet die Stiftung an der Stärkung und Verbreitung einer lebensweltbezogenen wirtschaftlichen Bildung in der schulischen Allgemeinbildung. Die Stiftung wird von einer breiten zivilgesellschaftlichen Allianz getragen, der es ein besonderes Anliegen ist, die ökonomische Bildung junger Menschen in Österreich zu fördern. Gründungspartner sind die Arbeiterkammer, ERSTE Stiftung, Industriellenvereinigung, Innovationsstiftung für Bildung, MEGA Bildungsstiftung, Oesterreichische Nationalbank und Wirtschaftskammer Österreich.

https://stiftung-wirtschaftsbildung.at/

