In den Ferien studieren: 3.123 Kinder ab Montag an der KinderuniWien!

(3.123 angemeldete Kinder + 515 Wissenschafter*innen) * 317 Lehrveranstaltungen = > 1 Million AHA Momente an 7 Standorten! Das ist heuer die Erfolgsformel der KinderuniWien!

Wien (OTS) - Spannendes und Wissenswertes, Lustiges und Abenteuerliches erwartet die neugierigen Kinder an der Universität Wien, der Medizinischen Universität Wien, der Technischen Universität Wien, der Universität für Bodenkultur Wien, der Veterinärmedizinische Universität Wien, der FH Campus Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien!

Start mit klimafit-Schwerpunkt

Kommenden Montag, dem 10. Juli um 10 Uhr, geht es los mit der Eröffnungsvorlesung „Plastik überall! Wo es sich versteckt, wohin es geht und was man dagegen tun kann“ und dem Geowissenschafter Thilo Hofmann von der Universität Wien. Seine Vorlesung ist eine von 40 Lehrveranstaltungen, die unter dem diesjährigen universitätsübergreifenden Schwerpunkt „klimafit“ stattfindet.



Kinderuni-fit mit dem Abholtag am 8. Juli

Bevor die jungen Studierenden aber klimafit werden können, heißt es: Kinderuni-fit werden! Zur KinderuniWien Ausstattung gehört das Kinderuni T-Shirt und ein Studienausweis!

Das gibt’s für alle angemeldeten Nachwuchsforscher*innen beim Abholtag am Samstag, 8. Juli 2023, zwischen 11 und 16 Uhr am Standort Universitätszentrum Althanstraße (UZA II). Eine Chance für die ganze Familie, in den Hörsaal zu kommen, bieten die beiden Familienvorlesungen „Wie funktioniert Lernen?“ mit der Bildungspsychologin Marlene Kollmayer oder „Klimafittes Wien – was geht mich das an?“ mit der Geografin Kerstin Krellenberg. Zum kunterbunten Abholtagprogramm gehören auch zwei Medienbildungsstationen in Kooperation mit dem A1 digital.campus, an denen Kinder selbst ein Hologramm erstellen, mit Bechertürmen programmieren und kleine Tier-Roboter basteln. Allerlei spannende Überraschungen verstecken sich auch im roten Inskriptionssackerl der Wiener Städtischen Versicherung.

317 Lehrveranstaltungen für Kinder – 3 für Eltern und 2 für die ganze Familie!

Während der Nachwuchs studiert, sind Eltern eingeladen, an Elterninfoveranstaltungen teilzunehmen: Am 12. und am 19. Juli (jeweils von 13:00 bis 13:50 Uhr) können sie sich mit Expert*innen vom A1 digital.campus und Saferinternet.at über den sicheren Umgang mit dem Internet austauschen. Am 11. Juli in derselben Zeit bekommen Eltern die Möglichkeit, sich von einem Finanzexperten des FLiP wertvolle Tipps zu (Taschen-)Geldfragen ihrer Kinder zu holen.

Faktencheck zu wissenschaftlichen Fragen bietet das neue Format „Kinderuni angeDOCKt“, bei dem die ganze Familie mit Wissenschafter*innen ein Quiz löst! Namensgeberin ist der neue Veranstaltungsort für Wissenschaftsvermittlung des Kinderbüros: das DOCK am Wiener Donaukanal. Zwei Donnerstage im Juli werden zu Klimadonnerstagen, die Anmeldung erfolgt über Teilnahmekarten, die man sich am Infopoint im UZA II abholen kann.

Und Überraschung! Das neue Angebot richtet sich an alle, die sich die Kinderuni das ganze Jahr wünschen, denn die beiden Faktenchecks zu Klimathemen sind nur die ersten einer Serie, die dann ab Herbst für Familien am DOCK angeboten wird!

Fördergeber*innen wie das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit der vom OeAD koordinierten Förderinitiative für Kinder- und Jugenduniversitäten sowie die Stadt Wien unterstützen die Kinderuni-Aktivitäten. Ein zentrales Anliegen der KinderuniWien ist, frühzeitig das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken. Dies entspricht auch der BMBWF-Initiative #TruSD: „Trust in Science and Democracy". Kooperationspartner*innen sind: BAWAG Group, Altstoff Recycling Austria /Austria Glas Recycling, A1 Telekom Austria AG, Wirtschaftskammer Österreich, Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Klima- und Energiefonds, Boehringer Ingelheim RCV, Erste Group Bank AG - Erste Financial Life Park, Stadt Wien MA 31 Wiener Wasser, Wiener Städtische Versicherung, Ja! Natürlich Naturprodukte GmbH, Projekt Management Austria, IMBA – Institute of Molecular Biotechnology, Eskimo - Unilever Austria GmbH, facultas Universitätsbuchhandlung am Campus, Büchereien Wien – Hauptbücherei.

