ISTA begrüßt „Gemeinnützigkeitspaket“: Sicherung von Grundlagenforschung

Österreich schließt damit in langfristigen Finanzierungsmöglichkeiten zum internationalen Wissenschaftsbetrieb auf.

Klosterneuburg (OTS) - Eine langfristige Finanzierung unabhängiger, exzellenter Wissenschaftsinstitutionen in Österreich würde durch die angekündigte Reform der steuerlichen Spendenbegünstigung und Gemeinnützigkeit erleichtert, erklärt das Institute of Science and Technology Austria (ISTA). Damit würde Österreich einen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Ausland ausgleichen.

Spenden an gemeinnützige Stiftungen und deren Erträge müssen derzeit überwiegend zeitnah verwendet werden. „Ein langfristiger Vermögensaufbau, dessen Erlöse zur Forschungs- und Ausbildungsfinanzierung verwendet werden können, wie im internationalen Wissenschaftsbetrieb üblich, ist damit nicht möglich,“ so Martin Hetzer, Präsident des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg. Das Institut betreibt Grundlagenforschung in Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik.

Mit §4b EStG 1988 wurde im Jahr 2015 eine Abziehbarkeit von Zuwendungen zur Vermögensausstattung gemeinnütziger Stiftungen bis zu 500.000 Euro in fünf Jahren geregelt. Allerdings war diese Regelung zeitlich begrenzt. „Wir begrüßen die Absicht, diese Regelung jetzt zu Dauerrecht zu machen, die Vortragsmöglichkeit auszuweiten und auch den Deckelbetrag anzuheben. Das ermöglicht Institutionen wie ISTA eine langfristige Sicherung neugiergetriebener Forschung,“ erklärt Hetzer.

„Damit schließt Österreich dann auch zum internationalen Wissenschaftsbetrieb auf. Dort sieht man: Universitäten und Forschungseinrichtungen, die maßgeblich und erfolgreich Spenden einwerben und langfristig anlegen, ermöglichen und betreiben exzellente Grundlagenforschung, wie z.B. Stanford, Harvard oder das Weizmann Institute of Science,“ so Hetzer.

