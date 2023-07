BMKÖS/Mayer: Ralph Gleis neuer Generaldirektor der Albertina ab 2025

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: „Albertina auch nach Ära Schröder in den besten Händen“

Wie (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat heute in der Wiener Albertina den künftigen Generaldirektor des Hauses ab 1. Jänner 2025 vorgestellt. Unter insgesamt 20 Berwerber:innen hat sich der Direktor der Alten Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin, Ralph Gleis, durchgesetzt.

„Herr Gleis hat die Findungskommission und dann auch mich mit Kompetenz und Erfahrung überzeugt, aber auch mit seiner Aura der Professionalität, seiner Begeisterung für die Albertina und mit seinen Ideen zu den Sammlungsbeständen, die er als Chance und nicht als Einschränkung begreift“, so Mayer in Ihrem Statement bei der Pressekonferenz. „Ralph Gleis deckt uneingeschränkt alles ab, was man sich für den Leiter eines Hauses dieser Dimension wünschen kann. Ich sehe die Albertina in diesem Sinne auch nach der beeindruckenden Ära Schröder in den besten Händen.“

Mayer dankte im Zuge der Pressekonferenz auch dem amtierenden Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder, der die Albertina am Ende seiner Amtszeit 25 Jahre geleitet haben wird. „Die Albertina, wie sie heute dasteht, als eines der wichtigsten Kunstmuseen der Welt und als Besucherinnen- und Besuchermagnet für Menschen aus allen Kontinenten ist nichts weniger als dein Lebenswerk“, so Mayer in Richtung Schröder. „Und dafür möchte ich dir im Namen der Republik schon heute von ganzem Herzen Danke sagen.“

„Die Albertina mit ihrer grafischen Sammlung von Weltrang, den umfangreichen Sammlungen zur Malerei, Skulptur, Fotografie und Architektur sowie dem weitgefächerten Ausstellungsprogramm ist eines der herausragenden österreichischen Museen und eine international anerkannte Institution“, so der designierte Generaldirektor Ralph Gleis. „Ich fühle mich geehrt und freue mich außerordentlich, ab 2025 als Generaldirektor gemeinsam mit einem exzellenten Team an den aktuellen Erfolg anzuknüpfen und die Zukunft der Albertina gestalten zu dürfen.“

Für die Generaldirektion der Albertina ab 1. Jänner 2025 hatten sich insgesamt 20 Personen beworben, davon 10 Frauen und 10 Männer. 6 Personen wurden zu Hearings eingeladen, zwei von Ihnen von der Findungskommission uneingeschränkt empfohlen. Die Findungskommission bestand aus der Kuratoriumsvorsitzenden der Albertina, Andrea Braidt, Theresia Niedermüller aus dem BMKÖS, Philipp Demandt, Direktor des Städel Museums in Frankfurt, Achim Hochdörfer, Direktor des Museums Brandhorst in München und Martina Pippal vom Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien. Begleitet wurde das Verfahren von der Personalberatungsfirma Alto Partners.

CV RALPH GLEIS

geb. 1973 in Münster

BERUFLICHE LAUFBAHN

06/2022 – 12/2024

Direktor der Alten Nationalgaleri

Staatliche Museen zu Berlin

05/2017 – 06/2022

Leiter der Alten Nationalgalerie

Staatliche Museen zu Berlin

01/2013 – 04/2017

Kurator für Skulpturen und Plastiken

Projektleiter „Neue Dauerausstellung“

Wien Museum, Wien

07/2009 – 12/2012

Kurator für Malerei und Grafik bis 1900

Wien Museum, Wien

10/2008 – 12/2014

Redakteur der Sektion „Politische Ikonographie“

Zeitschrift kunsttexte

05/2008 – 06/2009

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

06/2007 – 04/2008

Wissenschaftlicher Volontär

Deutsches Historisches Museum, Berlin

05/2007 – 06/2007

Mitarbeiter in der Abteilung Sammlungserforschung

Königliches Museum der schönen Künste, Antwerpen

08/2006 – 04/2007

Wissenschaftlicher Volontär

Deutsches Historisches Museum, Berlin

08/2003 – 08/2006

Wissenschaftlicher Referent

Domforum, Besucherservice Kölner Dom, Köln

04/2003 – 03/2004

Assistent der Galeristin

Galerie Jablonka Lühn, Köln





AUSSTELLUNGEN (Auswahl)



Alte Nationalgalerie, Berlin

06/2023 – 10/2023

Secessionen. Klimt, Stuck, Liebermann

(Kurator mit Ursula Storch)

07/2022 – 11/2022

Mein Liebermann. Eine Hommage

(Kurator mit Sophia Nava)

03/2022 – 07/2022

Paul Gauguin. Why are you angry?

(Kurator mit Anna Kaersgaard)

03/2021 – 10/2021

Reflexionen über Malerei. Gerhard Richters Birkenau-Zyklus

(Kurator)

Seit 10/2021

Friedrichswerdersche Kirche. Skulpturen aus der Sammlung der Nationalgalerie

(Konzeptteam)

09/2020 – 01/2021

Dekadenz und dunkle Träume. Der belgische Symbolismus

(Kurator)

10/2019 – 03/2020

Kampf um Sichtbarkeit. Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919

(Konzeptteam)

05/2019 – 09/2019

Gustave Caillebotte. Maler und Mäzen des Impressionismus

(Kurator)

04/2019 – 06/2019

Mit dem Mönch am Meer. Caspar David Friedrich in Virtual Reality

(Kurator mit Yvette Deseyve)

05/2018 – 09/2018

Wanderlust. Von Caspar David Friedrich bis Auguste Renoir (Konzeptteam)

05/2018 – 01/2022

Mosse – Restitution. Eine Sammlungsintervention

(Kurator mit Yvette Deseyve)

11/2017 – 03/2018

Rodin – Rilke – Hofmannsthal. Der Mensch und sein Genius

(Kurator mit Maria Obenaus)

Wien Museum, Wien

02/2016 – 05/2016

OR Schatz and Carry Hauser. Im Zeitalter der Extreme

(Kurator)

05/2014 – 09/2014

Experiment Metropole. Wien und die Weltausstellung

(Kurator mit Wolfgang Kos)

05/2012 – 09/2012

Klimt. Die Sammlung des Wien Museums

(Interviews und Medienstationen)

06/2011 – 10/2011

Makart. Ein Künstler regiert die Stadt

(Kurator)

09/2009 – 01/2010

Malerei des Biedermeier

(Kuratorisches Team)

Haus der Geschichte, Bonn

05/2009 – 10/2009

Bilder im Kopf. Ikonen der Zeitgeschichte

(Kuratorisches Team)

Deutsches Historisches Museum, Berlin

04/2008 – 08/2008

Gründerzeit. Industrie und Lebensträume zwischen Vormärz und Kaiserreich

(Kuratorisches Team)

03/2007 – 07/2007

Parteidiktatur und Alltag in der DDR

(Kurator Bereich Kunst)





STUDIUM



02/2008

Promotion im Fach Kunstgeschichte, Universität zu Köln

Titel der Dissertation: „Das moderne Historienbild. Anton Romako und die Historienmalerei im 19. Jahrhundert.“

04/1997 - 01/2001

Universität zu Köln

Magisterstudiengang in den Fächern Kunstgeschichte, Mittlere und Neuere Geschichte sowie Soziologie, Magister-Examen

08/1998 - 04/1999

Università degli Studi di Bologna, Italien

Studium der Kunstgeschichte und Geschichte an der Facoltà di Lettere e Filosofia

10/1994 - 04/1997

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Magisterstudiengang in den Fächern Geschichte, Kunstgeschichte, Soziologie und Europäische Ethnologie

