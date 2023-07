Brigittenau: Neue Bezirkschefin Christine Dubravac-Widholm gewählt

Wien (OTS/RK) - Christine Dubravac-Widholm (SPÖ) ist gestern, Dienstag, einstimmig zur neuen Bezirksvorsteherin der Brigittenau gewählt worden. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. Angelobt wurde die neue Bezirkschefin des 20. Bezirks von Bürgermeister Michael Ludwig persönlich. In seiner Rede würdigte Ludwig die 45-Jährige als „erfahrene, kompetente Politikerin“, die bereits in ihrer Funktion als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin wichtige Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität wie der Wallensteinstraße neu oder der Verbesserung der flächendeckenden ärztlichen Versorgung im Bezirk mitverantwortlich gezeichnet habe.

Christine Dubravac-Widholm folgt Hannnes Derfler, der seit 2008 Bezirksvorsteher der Brigittenau war. Sie ist seit 2010 SPÖ-Bezirksrätin und Bezirksgeschäftsführerin in der Brigittenau und seit 2012 Vorsitzende der Verkehrskommission im Bezirk. Seit 2018 war Dubravac-Widholm Bezirksvorsteher-Stellvertreterin. Ihr Amt übernimmt der bisherige SPÖ-Bezirksrat Karl Dwulit.

Weitere Informationen: Büro der Bezirksvorstehung für den 20. Bezirk, Tel.: 01-4000/20114 bzw. E-Mail: post@bv20.wien.gv.at (Schluss) ato/red





Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at