Fujifilm stellt die INSTAX SQUARE SQ40 Sofortbildkamera vor

Das Unternehmen stellt außerdem eine neue Farbvariante für die beliebte INSTAX MINI EVO Hybrid-Sofortbildkamera vor

Wien (OTS) - WIEN, Österreich, Juli 5, 2023 – Die FUJIFILM Europe GmbH, Imaging Division, hat vor kurzem die Markteinführung der neuen INSTAX SQUARE SQ40™ Sofortbildkamera (SQ40) bekannt gegeben, einer neuen Ergänzung der INSTAX SQUARE Produktreihe von Sofortbildkameras. Fujifilm hat außerdem eine neue INSTAX SQUARE Sofortbildfilm-Variante mit dem Namen "Sunset" eingeführt, die eine Vielzahl von Filmrändern mit weichen Farbverläufen bietet, die an einen ruhigen, friedlichen Sonnenuntergang erinnern sollen.

"Die Verbraucher:innen lieben unsere INSTAX MINI 40 Sofortbildkamera, so dass es nur logisch war, die Produktlinie um eine SQUARE-Format-Option zu erweitern", so Shin Udono, Senior Vice President, Imaging Solutions, FUJIFILM Europe. "INSTAX-Fans haben jetzt nicht nur eine weitere Sofortbildkamera im klassischen Look, sondern können auch den großen, quadratischen Bildbereich der SQ40 genießen."

INSTAX MINI EVO jetzt auch in Braun erhältlich:

Das einzigartige Hybridformat der MINI EVO, die erstmals 2021 mit einem schwarzen Kameragehäuse auf den Markt kam, kombiniert den Reiz und die Freude an der traditionellen Sofortbildkamera-Funktionalität mit den Möglichkeiten der digitalen Imaging-Technologie, um bestimmte Bilder auszuwählen, zu teilen und zu speichern. In Verbindung mit dem INSTAX MINI Sofortbildfilm erstellt MINI EVO hochwertige Abzüge direkt von der Kamera.

Verfügbarkeit:



Die INSTAX SQUARE SQ40 Sofortbildkamera von Fujifilm ist ab sofort im Handel verfügbar. Weitere Produktinformationen finden Sie unter https://instax.com/sq40/de/.

Der INSTAX SQUARE Sunset Sofortbildfilm ist ebenfalls ab sofort erhältlich. Weitere Informationen zu dieser neuen INSTAX SQUARE Sofortbildfilmsorte finden Sie unter https://instax.com/film/.

Die hybride Sofortbildkamera INSTAX MINI EVO von Fujifilm in der Farbe Braun wird ebenso erhältlich sein. Weitere Informationen zum INSTAX MINI EVO Produkt finden Sie unter https://instax.com/mini_evo/de/.





Über INSTAX

INSTAX wurde 1998 ins Leben gerufen und feiert 2023 sein 25-jähriges Jubiläum. INSTAX wurde in Japan gegründet und hat sich inzwischen zu einer globalen Marke entwickelt, die in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt vertreten ist, darunter Europa, Amerika, China und Südostasien. Sie können nicht nur wichtige Momente auf der Stelle ausdrucken, sondern auch als neues Kommunikations- und Selbstdarstellungsinstrument nutzen, um Ihre Gefühle auszudrücken. Zusätzlich zu den analogen Sofortbildkameras haben wir unser Angebot an hybriden Sofortbildkameras erweitert, mit denen Sie fotografieren können, während Sie den Monitor auf der Rückseite der Kamera betrachten und Ihre Lieblingsbilder auswählen und ausdrucken, sowie an Smartphone-Druckern, mit denen Sie ganz einfach Bilder von Ihrem Smartphone vor Ort ausdrucken können. Darüber hinaus fördern wir aktiv die Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Bereichen auf der ganzen Welt, z. B. Mode, Musik, Sport und Spiele. Im Sportbereich sind wir Co-Sponsor der FUJIFILM INSTAX Undisputed Masters, einem internationalen Wettbewerb, bei dem es darum geht, den Wert von INSTAX bekannt zu machen.





Über Fujifilm

Die FUJIFILM Holdings Corporation, Tokio, nutzt ihr umfassendes Wissen und ihre proprietären Kerntechnologien, um mit ihren Produkten und Dienstleistungen in den Geschäftsbereichen Gesundheitswesen, Materialien, Geschäftsinnovation und Bildgebung "Wert aus Innovation" zu schaffen. Unser unermüdliches Streben nach Innovation ist darauf ausgerichtet, einen gesellschaftlichen Nutzen zu schaffen und das Leben der Menschen weltweit zu verbessern. Fujifilm engagiert sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und eine gute Corporate Citizenship. Für weitere Informationen über Fujifilms Sustainable Value Plan 2030 klicken Sie bitte hier. Für das Jahr, das am 31. März 2023 endete, verzeichnete das Unternehmen einen weltweiten Umsatz von etwa 2,9 Billionen JPY (21 Milliarden USD bei einem Wechselkurs von 134 JPY/USD). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.fujifilmholdings.com.

