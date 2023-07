FPÖ – Fuchs: Der ÖVP-Finanzminister belastet die Österreicher mehr als er sie entlastet!

ÖVP-Budgetpolitik steht für Abkassieren unter dem Deckmantel des Klimaschutzes

Wien (OTS) - „Der Finanzminister argumentiert mit Fantasiezahlen, Generalsekretär Stocker lebt in einer Steuer-Fantasiewelt!“ So kommentierte heute FPÖ-Budget- und Finanzsprecher NAbg. Hubert Fuchs die Ausführungen der beiden ÖVP-Politiker im Rahmen der „Aktuellen Stunde“ zum Thema „Steuern und Abgaben auf Arbeit senken“. Die Fakten hätten nichts mit der Lobhudelei der ÖVP zu tun, denn bei der Steuer- und Sozialversicherungsbelastung auf Arbeitseinkommen gehöre Österreich international gesehen zu den negativen Spitzenreitern. „Die hohe Steuer- und Sozialversicherungslast beeinflusst die Arbeitskosten insgesamt und spielt für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes eine maßgebliche Rolle. Eine Senkung der Arbeitskosten entlastet den Faktor Arbeit und stärkt den Wirtschaftsstandort Österreich. Dazu ist die schwarz-grüne Bundesregierung aber nicht in der Lage. So wie sie bei Inflationsbekämpfung versagt, versagt sie auch bei Standortpolitik“, betonte Hubert Fuchs in seiner heutigen Rede im Parlament.

Der Finanzminister verdiene sich aufgrund der explodierenden Preise derzeit eine goldene Nase – und zwar auf Kosten der österreichischen Bevölkerung. Aber anstatt die Steuerzahler wirklich zu entlasten, betreibe diese schwarz-grüne Bundesregierung eine Belastungspolitik – insbesondere gegenüber den Arbeitnehmern und Pendlern, unterstrich der FPÖ-Abgeordnete und lieferte Beispiele: „Der Dieselpreis besteht zu 49 Prozent aus Steuern und Abgaben, beim Benzin sind es sogar 54 Prozent. Und obwohl wir heuer eine Rekordinflation von 7,1 Prozent haben werden, wird die kalte Progression nur mit 3,46 Prozent abgegolten, die beiden untersten Tarifstufen erhalten eine Abgeltung von 6,3%. Die kalte Progression ist also für 2023 nicht abgeschafft – auch wenn die schwarz-grüne Bundesregierung etwas anderes behauptet!“

Zumindest für 2023 hätte man beim Einkommensteuertarif die freiheitliche Forderung einer zehnprozentigen Inflationsanpassung umsetzen müssen, denn in Zeiten wie diesen bräuchten die Österreicher eine sofortige und inflationsgerechte Entlastung und nicht eine zeitversetzte Entlastung. Diesem Bedürfnis folgend, hätten auch die für 2023 und 2024 unterjährig vorgesehenen Steuersatzabsenkungen von 42 Prozent auf 41 Prozent bzw. 40 Prozent für die vierte Tarifstufe auf den 1. Jänner 2023 vorgezogen werden müssen.

Den Menschen werde nicht geholfen und das Abkassieren der österreichischen Bevölkerung durch den Finanzminister gehe munter weiter. Unter dem „Deckmantel des Klimaschutzes sei es bereits zu massiven Steuererhöhungen gekommen. „Alleine durch die ‚Ökologisierung der Normverbrauchsabgabe beim Auto-Neukauf wird der Finanzminister bis Ende 2025 insgesamt 510 Millionen Euro mehr einnehmen. Dazu kommt noch die CO2-Strafsteuer – und der dritte Teil der ‚ökaosozialen‘ Steuerreform mit der Ökologisierung des Pendlerpauschales steht uns erst bevor“, warnte FPÖ-Finanzsprecher Hubert Fuchs.

„Dieses schwarz-grüne Pendlerbestrafungsprojekt muss ein Ende haben. Schaffen Sie die CO2-Strafsteuer ab und valorisieren Sie das Pendlerpauschale und das amtliche Kilometergeld, denn das Abkassieren der österreichischen Bevölkerung muss ein Ende haben. Das gilt insbesondere auch für die ORF-Zwangssteuer“, so Fuchs abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at