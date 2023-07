Hypo-Verband: Starker Partner für Regionen und leistbare Wohnraumfinanzierung in Österreich

Hypo-Verbandsbericht 2022 zeigt Bedeutung der österreichischen Hypothekenbanken für Wirtschaft und Gesellschaft, sowie positive Entwicklung des Sektors im herausfordernden Jahr 2022

Wien (OTS) - „Als regional tief verankerte Institute tragen die sechs Mitgliedsbanken des Hypo-Verbands wesentlich zur Weiterentwicklung der Regionen bei. Unsere Mitgliedsbanken sind starke Partnerinnen in Finanzfragen – für die heimische Wirtschaft, die heimischen Kommunen und die Bevölkerung. Die Österreicher:innen profitieren von der Expertise und Erfahrung der Mitarbeiter:innen in der Finanzierung von Wohnimmobilien. So leisten unsere Mitgliedsinstitute als wichtige Finanzierungsinstitutionen einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von leistbarem Wohnraum und von Wohneigentum. Wir sind stolz darauf, diese wichtigen Rollen zu erfüllen und werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass die österreichischen Hypothekenbanken eine wichtige Säule der Finanzwirtschaft in Österreich bleiben“, betont Hypo-Verbandspräsident Udo Birkner den wichtigen Stellenwert des Hypo-Sektors.

Sechs Banken, rund 2.500 Mitarbeiter:innen und 40 Milliarden Euro an bestehenden Krediten: Die Mitgliedsbanken des Hypo-Verbandes haben auch im Jahr 2022 ihre Kund:innen maßgeblich unterstützt, wie auch der kürzlich veröffentlichte Hypo-Verbandsbericht 2022 eindrucksvoll zeigt. Der Hypo-Verband gibt in seinem Jahresbericht Einblick in die im vergangenen Jahr geleisteten Tätigkeiten, die von der Vernetzung der Expert:innen der Banken über die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter:innen bis hin zur Vertretung der Interessen des Hypothekenbankensektors.

„Die österreichischen Hypothekenbanken und unser Verband sind wichtige Stützen der heimischen Wirtschaft. Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung und Schaffung von Wohnraum und schaffen somit Arbeitsplätze und Wohlstand“, erklärt Martin Gölles, Generalsekretär des Hypo-Verbandes.

Neben seinem Tätigkeitsbericht werden im Hypo-Verbandsbericht auch die Zahlen des Sektors publiziert. Der Hypothekenbankensektor konnte im Jahr 2022 seinen Nettozinsertrag von 526,8 Millionen Euro auf 545,8 Millionen Euro steigern. Die Betriebsaufwendungen konnten trotz der hohen Inflation und der damit stark gestiegenen Kosten auf konstantem Niveau gehalten werden. So stieg auch das Betriebsergebnis von 305,6 Millionen Euro per Ende 2021 auf 314 Millionen Euro per 31. Dezember 2022 an.

Der Hypo-Verband wurde 1947 gegründet und vertritt die Interessen seiner sechs Mitgliedsinstitute – Austrian Anadi Bank AG, Hypo-Bank Burgenland AG, HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Oberösterreichische Landesbank AG, Hypo Tirol Bank AG sowie Hypo Vorarlberg Bank AG – und deren Kund:innen. Die Banken des Hypo-Verbandes werden aufgrund ihrer regionalen Verankerung, Stabilität, Verlässlichkeit und ihres im nationalen Vergleich hervorragenden Ratings geschätzt. Der Fokus liegt auch in Zeiten wachsender Standardisierung weiterhin darauf, individuelle Bedürfnisse der Kund:innen bestmöglich zu erfüllen. Dem Hypo-Verband gehören auch weitere Sektor-Unternehmen an – die Hypo-Wohnbaubank AG, die Hypo-Banken-Holding GmbH und die Hypo-Bildung GmbH. Außerordentliche Mitglieder sind u. a. der Gemeinde- und der Städtebund und der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Martin Gölles

Generalsekretär des Verbandes der

österreichischen Landes-Hypothekenbanken

Tel.: 01 33 60 333

E-Mail: goelles @ hypoverband.at

Web: www.hypoverband.at