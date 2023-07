NEOS Brigittenau danken Hannes Derfler

Wien (OTS) - Nach 28 Jahren in der Bezirkspolitik legt Hannes Derfler, seit 15 Jahren Bezirksvorsteher der Brigittenau, das Amt des Bezirksvorstehers nieder. NEOS Brigittenau möchten diese Gelegenheit nutzen, um ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg zu wünschen und sich für die langjährige Zusammenarbeit zu bedanken.

„In der Brigittenau hat sich die letzten Jahre, einiges zum Positiven weiterentwickelt, nicht zuletzt auch durch die Arbeit von Hannes Derfler. Natürlich waren wir in all den Jahren nicht immer einer Meinung, aber die Gespräche fanden stets auf Augenhöhe statt und Hannes Derfler hatte immer und jederzeit ein offenes Ohr, wenn es um das Wohl des Bezirks ging. Dafür wollen wir uns bedanken und ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg wünschen“, erinnert sich Thomas Zimmermann, Klubobmann der NEOS Brigittenau an die Zusammenarbeit.

Aber auch künftig wird man im 20. Bezirk weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten, immerhin kommen mit dem Stadtentwicklungsgebiet Nordwestbahnhof, dem größten innerstädtischen Stadtentwicklungsgebiet, noch eine Menge Herausforderungen und Aufgaben auf das Bezirksparlament zu.

„Wir freuen uns mit Christine Dubravac-Widholm eine neue Bezirksvorsteherin zu haben, die wir bereits als sehr lösungsorientierte Politikerin mit Handschlagqualität kennenlernen durften. Wir wünschen ihr sowie dem neu gewählten Bezirksvorsteherin-Stellvertreter, Karl Dwulit, viel Erfolg in ihren neuen Rollen und sind überzeugt davon, dass wir auch die kommenden Jahre konstruktiv zusammenarbeiten werden“, so Zimmermann.

