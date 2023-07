Geschafft! Grünes Licht für 10er-Gondelbahn Rohrmoos I

Schladming (OTS) - Im Beisein von 25 Behördenvertretern, Sachverständigen und Anrainern wurde am Dienstag, den 4. Juli 2023 unter der Regie des Seilbahnministeriums die behördliche Bewilligung für eine neue 10er-Kabinenbahn von Schladming nach Rohrmoos erteilt. Bereits einige Tage zuvor gab es bei der Aufsichtsratssitzung der Planai-Hochwurzen-Bahnen eine einstimmige Zustimmung für diese so wichtige Bergbahnverbindung, zumal die Seilbahnkonzession für den aktuellen 2er-Sessellift mit Ende 2025 endgültig ausgelaufen wäre. Mit dem Bau der Bergstation wird im Herbst 2023 begonnen, im Dezember 2024 soll die neue 10er-Kabinenbahn ihren Betrieb aufnehmen.

Bereits seit 2008 gab es Überlegungen und Bemühungen die Seilbahn hinauf ins Rohrmoos zu erneuern. 20 Variantenvorschläge - verbunden mit viel Diskussionspotential - wurden von Fachleuten erstellt und geprüft. Vor allem die Trassenführung durch dicht besiedeltes Wohngebiet stellte dabei eine große planerische und konzeptionelle Herausforderung dar. Auch Sicherheitsfragen mussten bei der Planung bedacht werden und es galt viele Anliegen und Wünsche zu berücksichtigen. Wirtschaftliche Fakten haben ebenso eine wichtige Rolle gespielt wie eine sinnvolle Einbindung der verschiedenen Leistungsträger, ein guter Anschluss zum Rohrmoos-Zentrum, zum Skischulgebiet, zur 6er-Sesselbahn Rohrmoos II bis hin zu den Talabfahrten.



„Es ist geschafft! Die mehrjährige Planungsphase dieser so wichtigen Verbindung nach Rohrmoos hat sich gelohnt und wir freuen uns sehr über die heutige behördliche Bewilligung. Einen großen Dank für das konstruktive Miteinander möchte ich ganz besonders den Grundbesitzern für die nun gefundene Streckenvariante aussprechen. Ebenso danken möchte ich den Behörden- und Gemeindevertretern, Sachverständigen und allen, die an der Planung der neuen 10er-Kabinenbahn beteiligt waren“ , so Planai-Geschäftsführer Dir. Georg Bliem nach Erteilung der Bewilligung. Auch Schladmings Bürgermeister Hermann Trinker zeigt sich erfreut: „Die neue 10er-Kabinenbahn bedeutet mit Sicherheit eine große Aufwertung für den Skiberg Hochwurzen und ist auch für Schladming, insbesondere für den Stadtteil Rohrmoos eine große Bereicherung“ .

Höchster Fahrgastkomfort - Erstmalig in der 4-Berge-Skischaukel: Skitransport in der Gondel

Die neue topmoderne 10er-Kabinenbahn vom Seilbahnhersteller Doppelmayr ist mit einer Förderleistung von 2.400 Personen pro Stunde ausgelegt. 30 Panorama-Gondeln sorgen für höchsten Fahrgastkomfort, die Garagierung der Fahrbetriebsmittel erfolgt in der Bergstation. Weitere Anforderungen wie sicherer Kindertransport werden ebenso berücksichtigt wie die Mitnahme von alternativen Sportgeräten. Eine Premiere in der 4-Berge-Skischaukel ist es, dass die Skier bei der neuen Bahn in die Gondeln mit hineingenommen werden und dort auch abgestellt werden können. Dadurch ist der Ein- und Ausstieg schneller und vor allem einfacher möglich und insbesondere für Familien mit Kleinkindern erhöht sich der Fahrgastkomfort beträchtlich.

Seilbahnprojekt umfasst ein Investitionsvolumen von 13,5 Millionen Euro

Der Baustart der neuen 10er-Kabinenbahn erfolgt bereits im Herbst 2023 mit der Errichtung der Bergstation. Im Jahr 2024 folgen Streckenarbeiten sowie der Umbau des gesamten Talstationsbereich mit neuer Lounge/Bar, einem großen Sportgeschäft, verbesserten Zu- und Abgängen inklusive Lift und neuer Kassenbereiche u.v.m. Der Fokus wird dabei auf eine zeitgemäße Architektur gelegt. Auch die Vorplatzsituation beim Planai-West-Gebäude soll vor allem im Hinblick auf das Skibusservice markant verbessert werden. Zudem soll es ausgehend von der Bergstation eine fußläufige Anbindung ins Zentrum Rohrmoos geben.

Die Gesamtprojektkosten für die Seilbahnbereiche - ohne Einberechnung der Umbaumaßnahmen der Planai-West-Talstation - belaufen sich auf rund Euro 13,5 Millionen Euro. Geplanter Eröffnungstermin ist Dezember 2024.

