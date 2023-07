Valentin (SPÖ) gratuliert Christine Dubravac-Widholm zur einstimmigen Wahl zur Bezirksvorsteherin

Wechsel in der Brigittenau: Christine Dubravac-Widholm ist Bezirksvorsteherin, Karl Dwulit folgt als BVin-Stellvertreter und Filip Worotynsky ist Klubvorsitzender.

Wien (OTS/SPW-K) - SPÖ-Gemeinderat und Landtagsabgeordnete Erich Valentin gratuliert Christine Dubravac-Widholm herzlich zu der einstimmigen Wahl als neue Bezirksvorsteherin der Brigittenau. „Seit 2018 setzt sie sich bereits aktiv und engagiert als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin für unseren Bezirk ein. Mit ihrem großen Einsatz hat sie maßgeblich zur positiven Entwicklung der Brigittenau beigetragen“, freut sich Valentin. Dubravac-Widholm trage mit ihrer Expertise und Liebe zum Bezirk dazu bei, die Brigittenau noch lebenswerter zu gestalten. Durch mehr Begrünung, mehr Platz für Fußgänger:innen und Vorrang für Öffis wird die Wallensteinstraße klimafit und ein schöner Aufenthaltsraum für die Wiener:innen. Außerdem sei es für die Bezirksvorsteherin ein Anliegen, sich für die Verbesserung der flächendeckenden ärztlichen Versorgung einzusetzen und mehr Freiräume für die Wiener:innen zu schaffen. Die Erweiterung der Infrastruktur sei eines ihrer Großprojekte, so Valentin.

Valentin gratuliert ebenfalls Ing. Karl Dwulit, der bisher als Bezirksrat tätig war und nun als Bezirksvorsteher-Stellvertreter in der Brigittenau den Bezirk maßgeblich mitgestalten wird. Sein Erfahrungsschatz und seine Kompetenz werden für eine erfolgreiche Arbeit im Bezirk von großer Bedeutung sein.

Seit dem 1. Juli 2023 hat Bezirksrat Filip Worotynsky, MA die Funktion des Klubvorsitzenden inne, während Mag. Katharina Luger auch weiterhin als Stellvertreterin fungiert. Valentin gratuliert beiden zu ihren neuen Aufgaben, die zweifellos mit großen Herausforderungen verbunden sind, und ist zuversichtlich, dass sie diesen mit Gewissenhaftigkeit und Kompetenz begegnen werden.

Ein besonderer Dank gelte Hannes Derfler, der seit 2008 als Bezirksvorsteher die Brigittenau maßgeblich geprägt und mit großem Engagement für den Bezirk gearbeitet hat, was die Bürger:innen mit großer Zustimmung bei Wahlen lohnten. Zuvor habe er viele Jahre als Bezirksrat zur Gestaltung des Bezirks beigetragen. „Ein Grundprinzip seiner Tätigkeit galt der Einbeziehung der Bevölkerung. So initiierte er ein Schüler:innen- und Jugendparlament und ein Senior:innenparlament auf Bezirksebene. Das Thema Bildung ist ebenfalls eines seiner Herzensangelegenheiten. Der Schulcampus in der Spielmanngasse und der in Bau befindliche in der Leystraße sind Zeugnis seiner Initiativen“, so Valentin.

Christine Dubravac-Widholm

Geboren wurde Christine Dubravac-Widhilm am 08. August 1978 in Wien und ist im Floridsdorfer Gemeindebau aufgewachsen. Politisch aktiv ist sie schon seit ihrer Jugend. Sie engagierte sich frühzeitig in der Aktion kritischer Schüler:innen und der Sozialistischen Jugend. Seit 2010 ist sie Bezirksrätin in der Brigittenau und seit 2012 Vorsitzende der Verkehrskommission, wo sie ihre Schwerpunkte in den Bereichen Bezirksentwicklung und Verkehr setzt.

Nach ihrem allgemeinen Schulabschluss hat sie ihren Bildungsweg in den Bereichen Public Relations, Event- und Messemanagement fortgesetzt. Seit 2018 studiert sie Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur.

Christine Dubravac-Widholm kann auf eine beeindruckende berufliche Laufbahn zurückblicken. Sie war von 1997 bis 1999 als Programmkoordinatorin beim WAT-Floridsdorf tätig und arbeitete von 1999 bis 2005 als Büroangestellte. Seit 2005 war sie als selbständige Event- und Messemanagerin tätig. Von 2010 bis 2018 übernahm sie die Funktion der Bezirksgeschäftsführerin der SPÖ-Brigittenau.

Seit 2018 ist sie als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin in der Brigittenau aktiv und setzt sich unermüdlich für die Belange und Entwicklung des Bezirks ein. Mit ihrer langjährigen Erfahrung, ihrem Engagement und ihrer Expertise sei Christine Dubravac-Widholm die ideale Besetzung für das Amt der Bezirksvorsteherin. Valentin gratuliert ihr herzlich und ist überzeugt, dass sie ihre neuen Aufgaben mit großer Kompetenz und Hingabe wahrnehmen wird. (Schluss) sh





Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Sarah Hierhacker, MA

Leitung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

01 4000 81923

sarah.hierhacker @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at