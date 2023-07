SP-Ludwig/Novak: Herzliche Gratulation an Christine Dubravac-Widholm

Christine Dubravac-Widholm als neue Bezirksvorsteherin des 20. Bezirks angelobt

Wien (OTS/SPW) - Bei einer Sondersitzung der Bezirksvertretung Brigittenau wurde Christine Dubravac-Widholm gestern Dienstag einstimmig zur neuen Bezirksvorsteherin des 20. Wiener Gemeindebezirks gewählt. Die bisherige Bezirksvorsteher-Stellvertreterin folgt damit Hannes Derfler nach, der sich mit Ende Juni aus dem Amt zurückzog. Die Angelobung nahm SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig vor, der der neu gewählten Bezirksvorsteherin herzlich gratuliert: „Mit Christine Dubravac-Widholm steht eine erfahrene, kompetente Politikerin an der Spitze der Brigittenau. Bereits in ihrer Funktion als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin war sie für die Umsetzung vieler wichtiger Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität wie der Wallensteinstraße neu oder der Verbesserung der flächendeckenden ärztlichen Versorgung im Bezirk mitverantwortlich. Ich wünsche ihr für alle zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen alles Gute und freue mich auf ein weiterhin gutes Zusammenwirken von Stadt- und Bezirkspolitik!“, so Ludwig.

„Ich freue mich, dass mit Christine Dubravac-Widholm erstmals in der Geschichte der Brigittenau eine Frau die Geschicke des Bezirkes lenkt. Dies ist nicht nur ein weiterer wichtiger Schritt für ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in Führungspositionen, sondern verleiht auch der Perspektive der Frauen im Bezirk mehr Gewicht“, schließt sich SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, MA den Gratulationen an. „Durch ihre langjährige politische Erfahrung und ihre Arbeit als Bezirksrätin und Bezirksvorsteher-Stellvertreterin kennt Christine Dubravac-Widholm die Bedürfnisse der Bewohner*innen sehr genau. Mehr Freiräume im Bezirk sowie die Erweiterung der Infrastruktur, welchen gerade in der Lebensrealität von Frauen ganz besondere Bedeutung zukommt, sind ihr dabei zwei wichtige Anliegen“, betont Barbara Novak. „Ich bin sicher, dass sich der Bezirk unter Christine Dubravac-Widholm mit frischem Wind und vielen neuen Ideen in Zukunft in eine weiterhin positive Richtung zum Wohl der Wiener*innen weiterentwickeln wird.“

Gratulationen ergehen auch an den neuen Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Karl Dwulit, der ebenfalls gestern mit mehrheitlicher Zustimmung in dieses Amt gewählt wurde. Ihren Dank richten der Wiener Bürgermeister und die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin an den scheidenden Bezirksvorsteher Hannes Derfler: „In seinen Funktionen als Bezirksvorsteher und Bezirksvorsteher-Stellvertreter hat Hannes Derfler mehr als 15 Jahre das heutige Erscheinungsbild des Bezirks mit großem Einsatz und viel Leidenschaft entscheidend mitgeprägt. Wir danken ihm herzlich dafür und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute!“, so Ludwig und Novak abschließend.

Fotos zur Angelobung unter https://flic.kr/s/aHBqjALm3t.

