„Herausfordernde Zeiten: Sie müssen da nicht alleine durch!“

„Tourismus Summit“ in Zauchensee bringt konkrete Lösungen für Betrieb und Destination

Wien (OTS) - Die Prodinger Tourismusberatung lässt mit Ihrem Engagement bei einem neuen Veranstaltungsformat zur persönlichen und sachlichen Weiterentwicklung im Tourismus aufhorchen: dem „Zauchensee Summit“, der vom 18. bis 20. September 2023 in der bekannten Pongauer Urlaubsdestination über die Bühne geht. Zielgruppe sind Unternehmer, Geschäftsführer, Hoteliers, Gastronomen und alle im Tourismus Tätigen, die sich in kleiner Runde intensiv mit neuen Entwicklungen und Anforderungen beschäftigen wollen. Der begrenzte Teilnehmerkreis sichert einen persönlichen Austausch in lockerer Atmosphäre. Impulse und Keynotes kommen von Thomas Reisenzahn und Marco Riederer, den beiden Geschäftsführern der Prodinger Tourismusberatung, sowie von der früheren Skirennläuferin Michaela Kirchgasser, die interessante Erfahrungen aus ihrer Karriere zu erzählen weiß. Ebenfalls hochkarätig besetzt werden die Kamingespräche sein, an denen unter anderem die Herren LAbg. Mag. Hans Scharfetter, Mag. Andreas Winkelhofer (Geschäftsführer Oberösterreich Tourismus GmbH) und Leo Bauernberger, MBA (Geschäftsführer SalzburgerLand Tourismus GmbH) teilnehmen werden.

Die dreitägige Veranstaltung (Montag, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 14:00 Uhr) widmet sich den derzeit aktuellsten Fragen der Tourismusbranche. Dazu gehören demographische Trends, richtige Preisgestaltung, Nachhaltigkeit als fixer und überprüfbarer Teil der Unternehmensführung („ESG-Kriterien“ als neue betriebliche Standards) sowie Positionierung, Profilierung und Finanzierung auch in schwierigen Zeiten.

Aus Sicht der Veranstalter lässt ich in den laufenden Veränderungen, wie hohe Energiepreise, steigende Zinsen oder drohende Rezession, durchaus auch der Auftrag für einen Wandel erkennen. Es gehe jetzt darum, diese Entwicklungen richtig zu deuten und ihre Auswirkungen verlässlich in den Griff zu bekommen. Die „Zeitenwende“ habe jedenfalls zu neuen Standards im Tourismus geführt. In der Preis- und Vertriebsoptimierung sind neben Geduld und Ausdauer auch gute Nerven gefragt. Notwendige Preiserhöhungen müssen genau kalkuliert und dann auch umgesetzt werden. Beim Thema Nachhaltigkeit ist stärker als bisher auch die An- und Abreise der Gäste im Auge zu behalten. Diese Wege sind für mehr als 60 Prozent des CO2-Fußabdrucks des Tourismus verantwortlich. Daraus folgt: Destinationen müssen sich dringend um Lösungen für das Problem der „letzten Meile“ bemühen. Einer der vielen aktuellen Punkte, die beim Erfahrungsaustausch in Zauchensee für spannende Diskussionen und Momente sorgen werden.

Diese herausfordernden Zeiten werden in Peergroups behandelt und Lösungsansätze für das Unternehmen erarbeitet. Der Branchenübergreifende Austausch ist ein „Mindtrip“ für das Unternehmertum.

Details und Anmeldung unter https://bit.ly/3rc5YUK

