8 von 10 Personen sehen Wahlarzt als größten Vorteil in der privaten Krankenversicherung

Neue Umfrageergebnisse zeigen dass, 77,9 % der 585 Befragten den Wahlarzt als größten Vorteil in der privaten Krankenversicherung sehen, besonders hoch unter 25-35 Jährigen.

Wels/Wien (OTS) - Eine aktuelle krankenversichern.at Umfrage unter 585 Befragten zeigt, dass beeindruckende 8 von 10 Personen den Wahlarzt als den größten Vorteil einer privaten Krankenversicherung ansehen.



Dabei variieren die Ergebnisse in den Alterskategorien. Gerade in der Altersgruppe 25-35 Jahre geben fast 90%(!) den Wahlarzt als wichtigsten Punkt an. Demgegenüber ändert sich dies in der Alterskategorie 45-55, wo nur noch 53% die Wichtigkeit des Wahlarztes sehen.

Die repräsentative Umfrage bestätigt, dass die freie Arztwahl ein entscheidender Faktor für Versicherte ist. Die Ergebnisse verdeutlichen den Wunsch der Öffentlichkeit nach qualitativ hochwertiger medizinischer Versorgung und einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu ihren behandelnden Ärzten.



" Die Umfrageergebnisse spiegeln den anhaltenden Trend wider, dass die Versicherten sich zunehmend die Freiheit wünschen, ihren eigenen Arzt zu wählen ", sagt Sebastian Arthofer, COO von krankenversichern.at. " Es ist spannend zu sehen, dass früher in der privaten Krankenversicherung das Privatspital/Sonderklasse wichtig waren, heute aber in 8 von 10 Fällen der Wahlarzt dominiert. "

81% der Befragten ist es wichtig schnell einen Termin beim Arzt bekommen

Darüber hinaus ergab die Umfrage, dass 81% der Befragten es für wichtig erachten, schnell einen Termin beim Arzt zu erhalten. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung von effizienter medizinischer Versorgung und verdeutlicht, warum die Nachfrage nach Wahlärzten und deren flexible Terminfindung so hoch ist.



" Die Umfrage zeigt: Wahlarzt und somit die Wahlarztversicherung sind ein wichtiger Schlüssel zur Patienten- und Kundenzufriedenheit! Individuelle Arztwahl ist essenziell für Qualität und Vertrauen. " - schließt Sebastian Arthofer, COO von krankenversichern.at

krankenversichern.at ist die größte unabhängige Online Vergleichsplattform zur privaten Krankenversicherung in Österreich. Mit unserem Tarifvergleich ermöglichen wir Verbrauchern:innen 100% Klarheit im Bereich der privaten Krankenversicherung zu erhalten.

Dabei spezialisieren wir uns ausschließlich auf die private Krankenversicherung und haben mittlerweile über 2.500 Onlineberatungen für unsere Kunden durchgeführt.

krankenversichern.at ist eine Domain der AVERS Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Wels, Oberösterreich und wurde von Benjamin und Sebastian Arthofer gegründet.

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Arthofer, MSc

COO krankenversichern.at



Telefon: +43 7242 219 880

Mobil: +43 681 207245 99

E-Mail: sa @ krankenversichern.at