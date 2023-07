Wirtschaftswald-Film gewinnt Deauville Green Award in Silber

Österreichische Produktion setzt sich unter 500 Bewerbern durch

Wien (OTS) - Die Deauville Green Awards sind das größte internationale Filmfestival für Dokumentar-, Werbe- und Imagefilme, die sich mit Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Klimathemen befassen. Der Film „Mit dem Wald gegen die Klimakrise" wurde aus 500 Mitbewerbern ausgewählt und in der Kategorie Informationsfilm mit Silber ausgezeichnet. Die österreichische Film-Produktion wurde von der Agentur Schüller&Heise konzeptioniert und von der Filmproduktion Christoph & Cristina Toma-Schönbäck umgesetzt. Der Film stellt die Rolle von bewirtschafteten Wäldern bei der Bekämpfung der Klimakrise in den Mittelpunkt und zeigt auf, wie nachhaltige Forstwirtschaft und die darauf basierenden Produkte zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beitragen können. Er vermittelt das Bewusstsein dafür, dass Wälder nicht nur ein wertvoller Kohlenstoffspeicher sind, sondern auch eine bedeutende nachhaltige, CO2-neutrale Rohstoff- und Energiequelle darstellen.

Mit Teamwork zum Erfolg

„Die Herausforderung dieser Produktion war die Fülle an Informationen von der Photosynthese über die Waldbewirtschaftung, Holzverarbeitung bis zum Holzhaus in eine stringente Geschichte zu packen und verständlich zu visualisieren. Für uns ist der Gewinn ein Meilenstein in der Firmengeschichte. Ein herzliches Dankeschön geht an das Team aus Wissenschaftlern, Fachexperten und Visualisierungsprofis sowie an den Österreichischen Biomasse-Verband, der uns das Vertrauen für diese Produktion geschenkt hat“, freut sich Matthias Heise anlässlich der Verleihung. Das etwa 6,5 Minuten lange Video enthält aufwendige 3D-Animationen und Interviewsequenzen mit dem Moderator und Klimaexperten Mag. Andreas Jäger. Als wissenschaftliche Berater des Films fungierten Professor Ernst-Detlef Schulze vom Max-Plank-Institut für Biogeochemie und Professor Hubert Röder von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Animation, Regie und Ton stammen von Christoph & Cristina Toma-Schönbäck. Das Drehbuch kommt aus der Feder von Matthias Heise und Christoph Toma-Schönbäck, die Filmproduktion vom Animationsstudio Toma-Schönbäck.

Das Video wird aktuell ins Englische, Italienische, Spanische und Französische übersetzt und ist auf den Social-Media-Kanälen und der Homepage des Österreichischen Biomasse-Verbandes frei verfügbar.

Abbildungen zum Film und vom Award finden Sie HIER



LINK zum Film

LINK zu den Deauville Green Awards

